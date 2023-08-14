Рекордные цены: насколько подорожали квартиры в Польше этим летом
Источник:tvn24.pl
Летом сразу в нескольких польских городах зафиксировали рекордные цены на жилье. Значительное повышение стоимости подтвердил Национальный банк Польши.
Июль 2023 стал рекордным по ценам на квадратные метры. Сразу в 8 городах Польши стоимость жилья побила рекорд. Сколько стоят квартиры в Варшаве, Кракове, Гданьске и других популярных локациях – читайте дальше.
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Как изменился рынок недвижимости
Летом рынок недвижимости в Польше пережил бум. К примеру, во Вроцлаве средние цены на жилье впервые превысили планку в 11 000 злотых (97 900 гривен) за квадратный метр.
Квартиры разлетались, как горячие пирожки. В основном благодаря программе Secure Credit 2%. В течение месяца было подано более 18 тысяч заявок на кредит, большинство из них – на покупку квартиры,
– цитирует издание польских экспертов по недвижимости.
В этом году самый большой рост показал рынок в Катовице, Кракове и Сосновце, где цены в июле 2023 года выросли на 13% по сравнению с декабрем 2022 года. Рост на 10% также был зафиксирован в Варшаве. А вот ниже, чем в декабре прошлого года, цены в Гданьске и Щецине.
Самые высокие средние цены в истории были зафиксированы в таких польских городах (стоимость квадратного метра):
- Варшава – 14 265 злотых;
- Краков – 12 664 злотых;
- Вроцлав – 11 279 злотых;
- Белосток – 8 898 злотых;
- Люблин – 8 878 злотых;
- Торунь – 7997 злотых;
- Лодзь – 7 903 злотых;
- Сосновец – 6480 злотых.
Что будет дальше на польском рынке недвижимости?
Важным событием на рынке стал запуск доступного кредитования, отмечают аналитики. Спрос так вырос, ведь до этого молодые люди испытывали большие трудности с оформлением ипотеки. Потому сейчас они пользуются моментом.
Эксперты уверены, что такой спрос будет сохраняться, пока будет действовать программа Secure Credit 2%. Также цены могут расти и дальше, ведь в Польше увеличивается уровень зарплат.
Рейтинг лучших городов для жизни в Польше
Вышел свежий рейтинг лучших польских городов для жизни. Как ни странно, Варшава и Краков не попали в лидеры.
В ходе подготовки этого рейтинга эксперты определили 6 главных критериев: уровень безработицы, размер зарплаты, доступность жилья, медицинское обслуживание, уровень преступности и качество воздуха.
Итак, лучшие польские города для жизни:
- Познань;
- Катовице;
- Ополе;
- Вроцлав;
- Ольштын;
- Быдгощ;
- Гожув-Велькопольский;
- Жешув;
- Лодзь;
- Люблин;
- Краков;
- Гданьск;
- Щецин;
- Варшава;
- Кельце;
- Белосток.