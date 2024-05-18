Большинство известных людей стараются провести отпуск максимально приватно. Чтобы не попадать в объективы папарацци и, по возможности, не привлекать к себе внимание людей вокруг. Закордон 24 рассказывает о любимых курортах знаменитостей.

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Где чаще всего отдыхают известные люди

Принц Уильям и Кейт Миддлтон знают толк в хорошем отдыхе. Отпуска они проводят обычно вместе. Одно из самых любимых мест пары – частный остров Мюстик в Карибском море. К слову, родственница принца Уильяма – принцесса Маргарет – так любила райский уголок, что приобрела там виллу.



Мюстик – райское место / Getty Images

Также Кейт и Уильям не отказывают себе в удовольствии провести зимние каникулы в заснеженных Альпах. Чаще всего супруги выбирают для этого курорты Франции.

Тем временем король Чарльз III и королева Камилла до восшествия на престол часто ездили на ретриты в Индию. Также must have для всей королевской семьи – провести летний отпуск в замке Балморал (в Шотландии).

Дэвид и Виктория Бекхэмы стараются проводить свои отпуска максимально разнообразно. Звездные супруги часто делятся кадрами с итальянских каникул. Очевидно, именно эта страна больше всего пришлась по душе Дэвиду и Виктории. В частности, они провели время в Позитано и Венеции. Кроме того, легендарная пара "засветилась" на курортах США, Балкан и Индонезии.



Позитано – один из самых живописных итальянских курортов / Unsplash

Италия украла сердца и Джорджа и Амаль Клуни. Летние каникулы они обычно проводят на берегу озера Комо (юг страны). Этот особый уголок с фантастической природой и ярким вайбом old money настолько пришелся Джорджу по душе, что он купил там виллу. Звездную пару часто видят в местных ресторанах.



Жить на берегу Комо стало модно еще в античные времена / Unsplash

Не оставляет звезд равнодушной и Французская Ривьера. В частности, там часто проводят свободное время Бейонсе и Jay-Z. Кроме того, в объективы папарацци на местных курортах часто попадали Кейт Уинслет и Rihanna.