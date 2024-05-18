Більшість відомих людей намагаються провести відпустку максимально приватно. Щоб не потрапляти в об'єктиви папараці й, за можливості, не привертати до себе увагу людей навколо. Закордон 24 розповідає про улюблені курорти знаменитостей.

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Де найчастіше відпочивають відомі люди

Принц Вільям і Кейт Міддлтон розуміються на гарному відпочинку. Відпустки вони проводять зазвичай разом. Одне з найулюбленіших місць пари – приватний острів Мюстік у Карибському морі. До слова, родичка принца Вільяма – принцеса Марґарет – так любила райський куточок, що придбала там віллу.



Мюстік – райське місце / Getty Images

Також Кейт та Вільям не відмовляють собі у задоволенні провести зимові канікули в засніжених Альпах. Найчастіше подружжя обирає для цього курорти Франції.

Тим часом король Чарльз III та королева Камілла до сходження на престол часто їздили на ретрити до Індії. Також must have для всієї королівської сім'ї – провести літню відпустку у замку Балморал (в Шотландії).

Девід та Вікторія Бекхеми намагаються проводити свої відпустки максимально різноманітно. Зіркове подружжя часто ділиться кадрами з італійських канікул. Вочевидь, саме ця країна найбільше припала до душі Девіду та Вікторії. Зокрема, вони провели час у Позітано та Венеції. Окрім того, легендарна пара "засвітилася" на курортах США, Балкан та Індонезії.



Позітано – один з наймальовничіших італійських курортів / Unsplash

Італія вкрала серця й Джорджа та Амаль Клуні. Літні канікули вони зазвичай проводять на березі озера Комо (південь країни). Цей особливий куточок з фантастичною природою та яскравим вайбом old money настільки припав Джорджу до душі, що він купив там віллу. Зіркову пару часто бачать у місцевих ресторанах.



Жити на березі Комо стало модно ще в античні часи / Unsplash

Не залишає зірок байдужою й Французька Рив'єра. Зокрема, там часто проводять вільний час Бейонсе і Jay-Z. Окрім того, в об'єктиви папараці на місцевих курортах часто потрапляли Кейт Вінслет та Rihanna.