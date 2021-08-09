Куда жителей Италии не будут впускать без COVID-сертификатов

Документ, подтверждающий полную вакцинацию, начал действовать в Италии с 6 августа. Без него жителей и гостей страны не будут впускать в ряд общественных заведений.

Получить "зеленый паспорт" может человек, которому сделали два укола вакцины против коронавируса. Или одну инъекцию, если речь идет о препарате Janssen от компании Johnson & Johnson.

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Куда запрещен вход не вакцинированным в Италии

Без COVID-сертификата жителям Италии запрещено посещать:

вечеринки и массовые празднования;

гражданские и религиозные церемонии;

дома престарелых;

бассейны;

тренажерные залы;

оздоровительные центры;

выставки, музеи, другие культурные учреждения и мероприятия;

спортивные соревнования;

ярмарки и фестивали;

конференции и конгрессы;

игровые залы и казино,

парки развлечений;

помещения баров и ресторанов. Также нельзя участвовать в конкурсах на должности государственных учреждений. Закрытый вход для не вакцинированных лиц и для переезда и выезда с территорий, отнесенных к "красной зоны" или "оранжевой зоны".

Также документ о вакцинации является обязательным (с 1 сентября) для проезда в ряде видов общественного транспорта:

авиарейсов;

кораблей и межрегиональных паромов,

межрегиональных транспортных средствах (за исключением сообщений пролива Мессина)

междугородных, ночных и скоростных поездах;

автобусах, если маршрут соединяет более двух регионов;

такси с водителем. Зато COVID-сертификат не требуют в: городском общественном транспорте;

автобусах, кораблях и паромах, курсирующих в пределах одного региона;

автобусах социальных служб регионов и муниципалитетов (например, школьных автобусах).