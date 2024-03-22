Эксперты по путешествиям отмечают, что соло-туризм – очень полезен. Он помогает перезагрузиться и оказывает положительное влияние на ментальное здоровье. Открывая для себя новые города в одиночку, люди узнают много нового о себе, собственные желания и мечты.

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Особенно соло-путешествия полезны, когда путешественник или путешественница находятся на этапе жизненных трансформаций.

Какие города – лучшие для соло-туризма

Самой популярной для соло-туризма является Прага. Ранее уже заявляли, что столица Чехии является самой безопасной для туристов. Там – очень низкий уровень преступности. А если путешественники и обращаются к правоохранителям, то чаще всего говорится о мелких карманных кражах.

Кроме того, Прага является относительно бюджетной. Отмечают, что 100 долларов в день там вполне хватит, чтобы закрыть все базовые потребности. Хотя изюминкой является то, что Прага – один из немногих городов, который имеет платную улицу. Говорится о Золотой улочке на территории Пражского Града.



Не влюбиться в Прагу просто нереально / Unsplash

Также в пятерку самых популярных городов для соло-туризма вошли: