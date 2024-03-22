Експерти з подорожей зауважують, що соло-туризм – дуже корисний. Він допомагає перезавантажитися й має позитивний вплив на ментальне здоров'я. Відкриваючи для себе нові міста наодинці, люди дізнаються багато нового про себе, власні бажання та мрії.

Зверніть увагу Останній притулок Наполеона: найвіддаленіший острів у світі нарешті чекає відвідувачів

Особливо соло-подорожі корисні, коли мандрівник або мандрівниця перебувають на етапі життєвих трансформацій.

Які міста – найкращі для соло-туризму

Найпопулярнішою для соло-туризму є Прага. Раніше вже заявляли, що столиця Чехії є найбезпечнішою для туристів. Там – дуже низький рівень злочинності. А якщо мандрівники й звертаються до правоохоронців, то найчастіше мовиться про дрібні кишенькові крадіжки.

Окрім того, Прага є відносно бюджетною. Наголошують, що 100 доларів на день там цілком вистачить, аби закрити всі базові потреби. Хоча цікавинкою є те, що Прага – одне з небагатьох міст, яке має платну вулицю. Мовиться про Золоту вуличку на території Празького Граду.



Не закохатися у Прагу просто нереально / Unsplash

Також у п'ятірку найпопулярніших міст для соло-туризму увійшли: