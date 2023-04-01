На кофе и вкусные пирожные в Варшаве: 5 достойных заведений

Кофейня – место, где можно не только наслаждаться ароматом и вкусом кофе и пробовать выпечку. Это и идеальное место для свиданий, деловых встреч в неформальной обстановке, посиделок с друзьями или коллегами по работе.

Куда пойти на кофе в Варшаве

Популярность кофеен в Польше постоянно растет. Куда ни глянь, люди с утра до вечера работают и отдыхают за чашкой кофе. Делимся с вами пятью местами в Варшаве, где можно выпить вкусные кофейные напитки и съесть вкуснейшие пирожные.

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Po Drodze

Адрес: Bagatela 11

График работы: будни с 8:00 до 21:00, выходные с 9:00 до 21:00

Po Drodze находится на Plac Unii, в 5 минутах ходьбы от парка Łazienki – крупнейшего и красивейшего парка в Варшаве. Место небольшое и разделено на два зала (в другом можно спокойно засесть с ноутбуком, если ты ищешь место для работы).



Po Drodze в Варшаве / Фото из инстаграмма кофейни

В Po Drodze предлагают несколько способов заваривания кофе, отличного качества зерна, которые можно сразу прикупить с собой, и отличные десерты, в том числе веганские. Особенно рекомендуют попробовать специальный кофейный сет, состоящий из двойного эспрессо, флэт вайта и фильтра. В жаркий летний сезон особенно понравятся холодные напитки, например Affogato, Zimne Fetco или Mechaniczna Pomarancza.

Trzy Kruki

Адрес: Plac Hallera 8

График работы: будни с 8:30 до 21:00, выходные с 9:00 до 19:00

Стильная камерная кофейня Trzy Kruki расположена на Praga Północ – в одном из районов, сохранившего свой исторический вид после войны. Отличное место, чтобы заглянуть на кофе, но это не единственное, что стоит здесь отведать – кроме кофе, в меню найдешь вина, творог и отличные десерты. Особенно рекомендуют отведать здесь нью-йоркский чизкейк.



Trzy Kruki в Варшаве / Фото из инстаграмма заведения

Ministerstwo Kawy

Адрес: Marszałkowska 27/35; Al. Zjednoczenia 46

График работы: будни с 8:00 до 21:00, выходные с 9:00 до 21:00

Кофейня работает с 2011 года и дважды признавалась лучшей в номинации "Лучший кофе" по мнению Warsaw Insider. Расположен в районе Śródmieście с панорамным видом на костел Спасителя.



Кофе в Ministerstwo Kawy / Фото из инстаграмма кофейни

В меню – несколько видов эспрессо, несколько типов матчи, аэропресс, кемекс, а также холодный кофе. Кроме кофе, здесь есть комбуча, шоколад, соки, чаи, смузи и воздушная выпечка.

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Proces Kawki

Адрес: Księdza Ignacego Kłopotowskiego 23/25

График работы: ежедневно с 8:30 до 20:00

Еще одно место в историческом районе Старой Праги. Proces Kawki – это обжарка и кофейня с очень уютным интерьером, который создавался с особым трепетом к деталям. Здесь можно взять шезлонги и приятно провести время в зеленом летнем дворике с книгой. Также доступно веганское меню – десерты и бургеры.



Дворик в Proces Kawki / Фото из инстаграмма заведения

Na Bank Speciality Coffee

Адрес: Plac Bankowy 4

График работы: будни с 8:00 до 22:00, выходные с 9:00 до 22:00

Место с большим выбором зерен для фильтра и великолепной веганской выпечкой – отлично подходит для работы и встреч с друзьями и прямо на Plac Bankowy.



Кофе и десерты из меню Na Bank Speciality Coffee / Фото из инстаграмма кофейни

В меню, кроме классики, найдёшь кемекс, дреп, аэропресс, кофе с тоником и большой выбор холодного кофе. На завтрак здесь предлагают тосты, а на десерт – веганский банановый хлеб или брауни.