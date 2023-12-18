Зимняя сказка в пределах бюджета: в каких странах Европы самый доступный зимний отдых

Путешествие в европейский город зимой дарит особую атмосферу праздника. Можно отлично отдохнуть в живописном месте, увидеть культурные достопримечательности и попробовать вкусные блюда.

Некоторые уголки Европы остаются доступными для бюджетных туристов даже во время зимних праздников. Куда поехать на отдых – подборка лучших стран далее.

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ТОП-10 стран для доступного путешествия зимой

Болгария

Страна известна своим зимним отдыхом в горах. Рекомендуем посетить красивый горнолыжный курорт Банско. Размещение здесь варьируется от бюджетных вариантов (35 евро за ночь) до роскошных апартаментов (за 180 евро). Недельный ски-пасс в Банско стоит 515 евро.

Также обратите внимание на столицу страны Софию, сочетающую в себе давние традиции с современностью.

Горный поход в Болгарии / Фото Pexels

Румыния

Румыния подходит тем, кто хочет насладиться зимой, не тратя при этом целое состояние. Можно изучить средневековую архитектуру в городах Сибиу и Брашов, окруженных Карпатскими горами. А любителям зимних видов спорта понравится отпуск на курорте Пояна-Брашов. Стоимость гостиничного номера здесь стартует от 40 евро.

Польша

Польша – еще одно бюджетное направление с красивейшими пейзажами и историческими городами. Краков и Варшава со своими культурными достопримечательностями оставляют незабываемые впечатления. Польша также имеет развитые, недорогие горнолыжные курорты для тех, кто ищет снежные приключения на склонах гор.

Зима в Кракове / Фото Unsplash

Венгрия

Венгрия является одной из наиболее доступных стран Европы. Будапешт сочетает зимний отдых с горячими источниками и прогулки по историческим улицам города. Гостей Будапешта ждут в теплых водах термальных купален Сечени. Также незабываемой будет вечерняя прогулка вдоль Дуная с эффектными городскими огнями столицы Венгрии.

Португалия

Страна привлекает туристов не только летом, но и зимой. Когда спадает жара, Лиссабон и Порту раскрывают свои скрытые стороны: более уютные и спокойные. Зимой в ресторанах подают согревающие напитки и блюда. Путешественники могут наслаждаться подлинностью Португалии без толп туристов в это время. Плюс цены на жилье значительно снижаются.

Чехия

Великолепная страна в самом сердце Европы предлагает незабываемые впечатления даже для бюджетных путешественников. Чешская архитектура превращает ее в зимнюю сказочную страну. В это время Пражский Град становится особенным. А любителям зимней природы подойдет поездка в Национальный парк Чешская Швейцария.

Атмосфера зимней Праги / Фото Unsplash

Словакия

Словакия привлекает своими заснеженными горами и радушием. Бюджетные путешественники могут посетить средневековые замки, такие как Спишский замок, или насладиться магией традиционных рождественских ярмарок. За пределами городского пейзажа туристов ждет недорогой горнолыжный отдых в Высоких Татрах.

Греция

Летом Греция славится своими пляжами, но зимой страна предлагает совсем другую красоту. Мягкие зимние температуры в Афинах и Салониках позволяют провести уютный отдых без летней толпы и шума туристов. Культовые памятки, такие как Акрополь и Белая башня, приглашают посетителей открыть для себя давнюю историю без жары и очередей. А гостеприимство местных жителей не оставит вас безразличными. Жилье в Греции значительно дешевеет, когда спадает туристический ажиотаж.

Латвия

Латвия – это жемчужина Балтийского моря в любое время года. Путешественники, приезжающие сюда зимой, могут с удовольствием исследовать богатое культурное наследие Риги, включая Рижский собор и волшебные улочки. Старый город – идеальная локация для зимней прогулки. Не забудьте посетить рождественскую ярмарку с местными вкусностями и сувенирами.

Предрождественская Рига / Фото Unsplash

Эстония

Это еще одна привлекательная европейская страна, которую следует посетить путешественникам с ограниченным бюджетом. Средневековый Таллин предлагает туристам широкий выбор зимних развлечений. Старый город, покрытый снегом, имеет отличную атмосферу. Наслаждайтесь горячим глинтвейном в уютном кафе или исследуйте средневековый замок Тоомпеа – вам гарантированно понравится и то, и другое. А главное – цены не разочаруют.

Напомним, мы уже рассказывали вам о самых бюджетных горнолыжных курортах Европы. Найти тот, который подходит именно вам можно по этой ссылке.