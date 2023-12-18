Деякі куточки Європи залишаються доступними для бюджетних туристів навіть під час зимових свят. Куди поїхати на відпочинок – підбірка кращих країн далі.

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ТОП-10 країн для доступної подорожі взимку

Болгарія

Країна відома своїм зимовим відпочинком у горах. Рекомендуємо відвідати гарний гірськолижний курорт Банско. Проживання тут варіюється від бюджетних варіантів (35 євро за ніч) до розкішних апартаментів (за 180 євро). Тижневий скі-пас у Банско коштує 515 євро.

Також зверніть увагу на столицю країни Софію, яка поєднує в собі давні часи з сучасністю.

Гірський похід у Болгарії / Фото Pexels

Румунія

Румунія підходить тим, хто хоче насолодитися зимою, не витрачаючи при цьому цілий статок. Слід дослідити середньовічну архітектуру в містах Сібіу та Брашов, оточених Карпатськими горами. А любителям зимових видів спорту сподобається відпустка на курорті Пояна-Брашов. Вартість готельного номера тут стартує від 40 євро.

Польща

Польща – ще один бюджетний напрямок з красивими пейзажами та історичними містами. Краків і Варшава зі своїми захоплюючими культурними пам'ятками залишають незабутні враження. Польща також має розвинуті, недорогі гірськолижні курорти для тих, хто шукає снігових пригод на схилах гір.

Зима в Кракові / Фото Unsplash

Угорщина

Угорщина є однією з найдоступніших країн Європи. Будапешт поєднує зимовий відпочинок з гарячими джерелами та прогулянки історичними вулицями міста. Гостей Будапешта чекають у теплих водах термальних купалень Сечені. Також незабутньою буде вечірня прогулянка вздовж Дунаю з ефектними міськими вогнями столиці Угорщини.

Португалія

Країна приваблює туристів не тільки влітку, але й взимку. Коли спадає спека, Лісабон і Порту розкривають свої приховані сторони: затишніші та спокійніші. Взимку у ресторанах подають зігріваючі напої та страви. Мандрівники можуть насолоджуватись автентичністю Португалії без натовпів у цей час. Плюс ціни на проживання значно знижуються.

Чехія

Чудова країна в самому серці Європи пропонує незабутні враження навіть для бюджетних мандрівників. Чеська архітектура перетворює її на зимову казкову країну. У цей час Празький Град стає особливим. А любителям зимової природи підійде поїздка до національного парку Чеська Швейцарія.

Атмосфера зимової Праги / Фото Unsplash

Словаччина

Словаччина приваблює своїми засніженими горами та гостинністю. Бюджетні мандрівники можуть відвідати середньовічні замки, такі як Спішський замок, або насолодитися магією традиційних різдвяних ярмарків. За межами міського пейзажу на туристів чекає недорогий гірськолижний відпочинок у Високих Татрах.

Греція

Влітку Греція славиться своїми пляжами, але взимку країна пропонує зовсім іншу красу. М'які зимові температури в Афінах і Салоніках дозволяють провести затишний відпочинок без літнього натовпу і галасу туристів. Культові пам'ятки, такі як Акрополь і Біла вежа, запрошують відвідувачів відкрити для себе давню історію без спеки та черг. А гостинність місцевих жителів не залишить вас байдужими. Житло у Греції значно дешевшає, коли спадає туристичний ажіотаж.

Латвія

Латвія – це перлина Балтійського моря у будь-який час року. Мандрівники, які приїжджають сюди взимку, можуть із задоволенням дослідити багату культурну спадщину Риги, включаючи Ризький собор і чарівні вулички. Старе місто – ідеальна локація для зимової прогулянки. Не забудьте відвідати різдвяний ярмарок із місцевими смаколиками та сувенірами.

Передріздвяна Рига / Фото Unsplash

Естонія

Це ще одна приваблива європейська країна, яку варто відвідати мандрівникам з обмеженим бюджетом. Середньовічний Таллінн пропонує туристам широкий вибір зимових розваг. Старе місто, вкрите снігом, має чудову атмосферу. Насолоджуйтесь гарячим глінтвейном в затишному кафе або досліджуйте середньовічний замок Тоомпеа – вам гарантовано сподобається і перше, і друге. А головне – ціни не розчарують.

Нагадаємо, ми вже розповідали вам про найбюджетніші гірськолижні курорти Європи. Знайти той, який підходить саме вам можна за цим посиланням.