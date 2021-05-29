Предлагаем вашему вниманию 5 мест, где обычно нет большого количества туристов, и куда можно отправиться на уик-энд. Посетив их, вы обязательно захотите вернуться туда снова.

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Замок Красицких

Замок Красицких расположен в небольшой гмине Красичин, что в 10 километрах от Перемышля и 85 километрах от Жешува.

Это один из красивейших памятников архитектуры эпохи Возрождения, старые части которого были построены еще в 17 веке. Замок окружен невероятной красоты парком.

Замок Красицких в Красичине / Фото Polsha 24

Ойцовский национальный парк

Ойцовский национальный парк расположен в 30 километрах от Кракова и в 65 километрах от Катовице, в гмине Скала.

Это самая маленькая заповедная природная зона Польши, однако именно в ней насчитывается более 700 пещер. Не все из них можно посетить, однако обязательно стоит зайти в карстовую пещеру под названием Локетка. В парке также проходит путь "Орлиных гнезд".

Национальный парк в гмине Скала / Фото Polsha 24

Ферма иллюзий

Если вы решили отдохнуть с детьми, то поездка в выходной день к "Ферме иллюзий" станет незабываемым вариантом путешествия. Образовательно-развлекательный центр расположен в гмине Троянув, в 90 километрах от Варшавы и в 80 километрах от Люблина.

"Ферма иллюзий" насчитывает несколько десятков экспонатов, инсталляций и скульптур, реалистичность которых вызывает удивление даже у взрослых.

"Ферма иллюзий" в гмине Троянув / Фото Polsha 24

Пивоварня Perla

Пивоварня Perla находится на улице Бернардинской в Люблине. Это уникальный памятник польской промышленности, бывшие помещения которого принадлежали местному монастырю и костелу отцов-реформаторов.

В 1846 году подземелья приспособили для пивоварения. Сегодня пивоварня приглашает посетителей узнать об уникальной истории своего создания и попробовать хмельной напиток по рецепту, который монахи использовали еще почти 200 лет назад.

Древняя пивоварня в Люблине / Фото Polsha 24

Мамерки

Каждый второй путешественник в Польше ездил в Освенцим, чтобы увидеть собственными глазами один из крупнейших и самых жутких нацистских концлагерей Аушвиц. Однако далеко не каждый знает о комплексе Мамерки, построенном для нужд немецких оккупантов в 1940 – 1944 годах.

Мамерки расположен на Мазурском канале, и насчитывает около 250 объектов, которыми пользовались 40 генералов и фельдмаршалов, 1 500 офицеров и солдат Вермахта. Кроме этого, на территории комплекса были построены 30 железобетонных укрытий.

Комплекс Мамерки, построенный для нужд нацистов / Фото Polsha 24