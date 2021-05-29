Пропонуємо вашій увазі 5 місцин, де зазвичай немає великої кількості туристів, і куди можна відправитись на вікенд. Відвідавши їх, ви обов'язково захочете повернутись туди знову.

Цікаво Я чую українську у Варшаві кожного дня, – львів'янин про життя та роботу в Польщі

Замок Красицьких

Замок Красицьких розташований у невеличкій гміні Красічин, що за 10 кілометрів від Перемишля та 85 кілометрів від Жешува.

Це одна із найкрасивіших пам'яток архітектури епохи Відродження, найстаріші частини якої були збудовані ще у 17 столітті. Замок оточений неймовірної краси парком.

Замок Красицьких у Красічині / Фото Polsha 24

Ойцовський національний парк

Ойцовський національний парк розташований за 30 кілометрів від Кракова та за 65 кілометрів від Катовіце, у гміні Скала.

Це найменша заповідна природна зона Польщі, однак саме у ній налічується понад 700 печер. Не всі з них можна відвідати, однак обов'язково варто зайти до карстової печери під назвою Локетка. У парку також проходить шлях "Орлиних гнізд".

Національний парк у гміні Скала / Фото Polsha 24

Ферма ілюзій

Якщо ви вирішили відпочити з дітьми, то поїздка у вихідний день до "Ферми ілюзій" стане незабутнім варіантом мандрівки. Освітньо-розважальний центр розташований у гміні Троянув, за 90 кілометрів від Варшави та за 80 кілометрів від Любліна.

"Ферма ілюзій" налічує кілька десятків експонатів, інсталяцій та скульптур, реалістичність яких викликає подив навіть у дорослих.

"Ферма ілюзій" у гміні Троянув / Фото Polsha 24

Броварня Perla

Броварня Perla розташована на вулиці Бернардинській у Любліні. Це унікальна пам'ятка польської промисловості, колишні приміщення якої належали місцевому монастирю та костелу отців-реформаторів.

У 1846 році підземелля пристосували для пивоваріння. Сьогодні броварня запрошує відвідувачів дізнатися про унікальну історію свого створення та спробувати хмільний напій за рецептом, який монахи використовували ще майже 200 років тому.

Стародавня броварня у Любліні / Фото Polsha 24

Мамерки

Кожен другий мандрівник у Польщі їздив до Освенцима, щоб побачити на власні очі один із найбільших та наймоторошніших нацистських концтаборів Аушвіц. Однак далеко не кожен знає про комплекс Мамерки, збудований для потреб німецьких окупантів у 1940 – 1944 роках.

Мамерки розташований на Мазурському каналі, і налічує близько 250 об'єктів, якими користувались 40 генералів та фельдмаршалів, 1 500 офіцерів та солдатів Вермахту. Окрім цього, на території комплексу було зведено 30 залізобетонних укриттів.

Комплекс Мамерки, збудований для потреб нацистів / Фото Polsha 24