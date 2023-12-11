Самые популярные горные курорты Польши: где прокатиться на лыжах и сколько это будет стоить
Источник:ukrayina.pl
Горнолыжный сезон успешно стартовал. Курорты по всему миру с радостью принимают туристов. В Польше тоже немало локаций, где можно прокатиться на лыжах как новичкам, так и опытным спортсменам.
Некоторые из трасс уже открыты, другие – начнут работать совсем скоро. Куда поехать кататься на лыжах в городах Польши и сколько это будет стоить в этом году – читайте дальше!
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Где прокатиться на лыжах в Польше?
Курорт Щирк (Szczyrk)
Щирк – один из самых больших и современных горнолыжных курортов Польши. Он расположен в Силезских Бескидах, примерно в 100 километрах от Катовице.
Курорт предлагает более 60 километров лыжных трасс, включая начинающие трассы, среднего и высокого уровня. Все трассы оборудованы механическими подъемниками (2 кресельных, 11 бугельных), с одной вершины на другую можно добраться с помощью канатной дороги, не спускаясь в долину.
В низкий сезон (до 24 декабря и после 11 марта 2024 года) в Щирке придется заплатить за:
- дневной абонемент от 111 до 159 злотых,
- двухдневный абонемент от 203 до 309 злотых,
- трехдневный абонемент от 305 до 563 злотых,
- шестидневный абонемент от 619 до 859 злотых.
Цены зависят от того, где именно вы приобретете билеты или на месте, может заранее онлайн.
Отдых на курорте Щирк / Фото из фейсбука szczyrkowski
Курорт Чарна Гура (Czarna Góra Resort)
Если вы любите проводить время в Судетах или ищете новое место, следует отправиться на курорт Чарна Гура. Этот горнолыжный комплекс расположен в Нижнесилезском воеводстве, в уезде Клодзько. Обычно торжественное открытие сезона здесь проходит с начала декабря.
Комплекс предлагает 12 подъемников, 14 горнолыжных трасс и ледовый каток, зону для моржей, зону чистого воздуха, школу и прокат лыж.
На курорте Чарна Гура придется заплатить за:
- 7-часовой абонемент 140 злотых (дети 120 злотых),
- двухдневный абонемент 285 злотых,
- трехдневный абонемент 385 злотых,
- шестидневный абонемент 690 злотых,
- абонемент на любые 6 дней 795 злотых.
Курорт Черная Гора / Фото из фейсбука CzarnaGoraResort
Бялка Татшанская (Białka Tatrzańska)
Также стоит обратить внимание на популярные горнолыжные курорты в Бялке Татшанской. Они расположены в Татрах в менее чем 100 километрах от Кракова и в получасе езды от Закопаного.
Курорт стал популярен благодаря современной инфраструктуре и динамичному развитию. Там есть 19 километров трасс, за последние годы здесь построили 7 новых подъемников. У Бялка Татшанской существует одна из самых современных систем оснежения.
В низкий сезон (до 24 декабря 2023 года) в Бялке Татшанской придется заплатить за:
- дневной абонемент 150 злотых (дети 140 злотых),
- двухдневный абонемент 285 злотых,
- трехдневный абонемент 410 злотых,
- шестидневный абонемент 740 злотых.
Курорт Бялка Татшанская / Фото из фейсбука Kotelnica
Спортивная арена Зеленец (Zieleniec Sport Arena)
Это самый большой горнолыжный курорт в Польше, расположенный в горах Сових, недалеко от города Душники-Здруй. Он предлагает более 30 километров лыжных трасс, включая начинающие трассы, среднего и высокого уровня.
Спортивная арена в Зеленце имеет склоны разной сложности, что делает ее идеальным местом для лыжников и сноубордистов всех уровней подготовки.
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В низкий сезон (до 21 декабря и после 11 марта 2024) в Зеленке придется заплатить за:
- 7-часовой абонемент 115 злотых (дети 100 злотых),
- двухдневный абонемент 200 злотых,
- трехдневный абонемент 295 злотых,
- шестидневный абонемент 540 злотых.
Катание на лыжах в Зеленке / Фото zieleniec.pl
Закопане – лыжная столица Польши (Zakopane)
В северных Татрах близ древнего города Закопане есть известный горнолыжный курорт, который несколько десятилетий называют "лыжной столицей" страны. Его открыли в начале 20 века. От аэропорта Кракова до Закопаного 110 километров.
В Закопане есть 9 отдельных зон катания с 40 трассами разной сложности и длины. Работают 49 подъемников.
Здесь есть профессиональные "черные" трассы на горах Каспровый Верх и Носаль, которые имеют международный сертификат горнолыжной ассоциации FIS. В Закопане есть пологие склоны, которые идеально подходят для семейного катания с детьми. Также на курорте расположен самый большой в стране лыжный трамплин.
Дневной абонемент для взрослых обойдется в 28 евро.
Катание на лыжах в Татрах / Фото Unsplash
Заметим, обычно горнолыжные курорты – это о "высоких ценах", впрочем, есть и направления Европы не за все деньги мира. Так, исследователи британской валютной компании Eurochange назвали 5 самых бюджетных горнолыжных курортов Европы.