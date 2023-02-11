Куда поехать с маленькими детьми: 10 лучших направлений для семейного отдыха

Так, авиакомпания British Airways провела исследование с целью определить самые лучшие места для семейного отдыха. Наиболее удачными направлениями признали Краков, Лиссабон и Дубай.

Читайте также Следует посетить пока не поздно: 10 туристических локаций под угрозой исчезновения

Чтобы найти идеальное место для отдыха с маленькими детьми, эксперты проанализировали доступные по разным направлениям варианты жилья, развлекательные мероприятия и рестораны.

В частности, Краков победил благодаря большому количеству пригодных для туристов с детьми ресторанов и гостиниц. Кроме того, в польском городе много интересных достопримечательностей и гостеприимные местные жители.

Интересно, что больше всего в рейтинге лучших направлений отдыха с маленькими детьми испанских городов.

10 лучших направлений для семейного отдыха

1. Краков, Польша

Краков / Фото UnSplash

2. Лиссабон, Португалия

Лиссабон / Фото UnSplash

3. Дубай, ОАЭ

Дубай / Фото UnSplash

4. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк / Фото UnSplash

5. Мадейра, Португалия

Мадейра / Фото UnSplash

Интересно Куда поехать на День влюбленных: 10 самых романтичных столиц Европы

6. Тенерифе, Испания

Тенерифе / Фото UnSplash

7. Мальта

Улочки Мальты / Фото UnSplash

8. Лансароте, Испания

Лансароте / Фото UnSplash

9. Барселона, Испания

Барселона / Фото UnSplash

10. Аликанте, Испания

Аликанте / Фото UnSplash