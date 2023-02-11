Куда поехать с маленькими детьми: 10 лучших направлений для семейного отдыха
Источник:Express
Выбор направления отдыха вместе с маленькими детьми – едва ли не самый сложный момент подготовки к путешествию. Нередко родители ошибаются с местом, поскольку забывают учесть немало важных нюансов.
Так, авиакомпания British Airways провела исследование с целью определить самые лучшие места для семейного отдыха. Наиболее удачными направлениями признали Краков, Лиссабон и Дубай.
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Чтобы найти идеальное место для отдыха с маленькими детьми, эксперты проанализировали доступные по разным направлениям варианты жилья, развлекательные мероприятия и рестораны.
В частности, Краков победил благодаря большому количеству пригодных для туристов с детьми ресторанов и гостиниц. Кроме того, в польском городе много интересных достопримечательностей и гостеприимные местные жители.
Интересно, что больше всего в рейтинге лучших направлений отдыха с маленькими детьми испанских городов.
10 лучших направлений для семейного отдыха
1. Краков, Польша
2. Лиссабон, Португалия
3. Дубай, ОАЭ
4. Нью-Йорк, США
5. Мадейра, Португалия
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