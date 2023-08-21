Самые доступные направления для путешествий в 2023 году по версии The Times

Журналисты The Times подготовили рейтинг доступных и интересных направлений для туризма в 2023 году. Они сравнили цены на проживание и услуги в самых популярных странах.

Авторы престижного издания определили 20 недорогих направлений для отпуска. В ТОП-3 самых доступных мест в этом году вошли Турция, Шри-Ланка и португальская столица Лиссабон. Полный список лучших локаций для отдыха – далее в материале.

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Доступные курорты

Рейтинг возглавила Турция. Эта страна стабильно занимает первые позиции по соотношению цена-качество. Авторы рейтинга отметили, что немалую роль в присвоении первого места Турции сыграла девальвация местной валюты – лиры. Поэтому за такую же сумму в евро или долларах туристы могут позволить себе гораздо больше, чем год-два назад.

За чашку кофе в Турции заплатите примерно 2,5 доллара, бокал пива обойдется 3 доллара, а ужин на одного будет стоить примерно 8 – 9 долларов. Цены на жилье также достаточно доступны.

Пляж Алании / Фото Unsplash

На второй позиции рейтинга расположилась Португалия, а именно – столица страны Лиссабон. Авторы исследования уверяют, что в городе не стали сильно поднимать цены на отдых. Даже после резкого роста спроса на поездки летом 2023 года.

Средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле Лиссабона (на 2 ночи в выходные) составляет примерно 150 долларов. Также город известен своей сытной едой по умеренным ценам. За чашку кофе в столице Португалии попросят около 2 долларов, за бокал пива – где-то 3 доллара, а за ужин здесь заплатите 18 долларов.

Атмосфера Лиссабона / Фото Pexels

Шри-Ланка замыкает тройку бюджетных направлений для отдыха в этом году. В столице страны – Коломбо – роскошные отели с бассейнами на крыше обойдутся всего около 60 долларов за ночь. Поездка первым классом в поезде в город-крепость Галле будет стоить около 6,5 долларов. А сафари с поиском диких леопардов в Национальном парке Яла – 50 долларов с человека.

Чашка кофе на Шри-Ланке стоит менее 1,5 доллара, ровно столько же стоит бокал пива. А вот поужинать можно за 5 долларов.

Доступный сервис Шри-Ланки / Фото Pixabay

20 самых доступных направлений для отдыха в 2023 году:

Турция; Лиссабон (Португалия); Шри-Ланка; Гамбия; Бали; Белиз; Ямайка; Боливия; Гонконг (Китай); Таллин (Эстония); Албания; Бретань (Франция); Лаос; Индия; Андорра; Бамбург (Великобритания); Марракеш (Марокко); Северная Македония; Египет; Порту (Португалия).

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