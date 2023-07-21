Амстердам запретил круизные лайнеры: слишком много туристов и загрязнения

Городские власти Амстердама запретили заход круизных лайнеров в центр города. Стремятся бороться с чрезмерным туризмом и уменьшить вред экологии.

Амстердам стал жертвой своей популярности. Ежегодно "город свободы" привлекает 20 миллионов посетителей. Поэтому местные чиновники приняли историческое решение: запретили круизным лайнерам заходить в центральный порт столицы Нидерландов.

К теме Экологический прорыв: какая столица станет первым городом без выбросов уже в 2030 году

Круизные лайнеры – символ чрезмерного туризма

Власти Амстердама надеются, что после запрета туристических судов поток посетителей нормализуется. Город также обеспокоен значительным вредом для окружающей среды, который наносят огромные лайнеры. Чиновники настаивают, что такие круизы противоречат экологическим амбициям Амстердама.

К тому же гигантские круизные суда не смогут проходить через Амстердам, ведь город планирует построить новый мост между историческим центром и районом Норд. Все это означает, что главный круизный терминал на реке Эй скоро закроют.

Круизный лайнер в порту Амстердама / Фото Unsplash

Амстердам меняется

Запрет круизных лайнеров является одним из последних шагов, которые помогут сдержать массовый туризм. Ранее чиновники уже запретили туристические автобусы в центре города. Поэтому с января 2024 года экскурсии по Амстердаму – только пешком или на велосипеде.

Это правило затронет не только классические экскурсионные автобусы, но и те, которые осуществляют трансфер туристов из аэропорта и морского порта. Им разрешат посадку и высадку пассажиров только в специальных местах на внутренней кольцевой дороге. А парковать такой транспорт можно будет только в окрестностях города.

Столица Нидерландов имеет репутацию наиболее либерального города Европы. Туристы часто едут сюда, чтобы легально покурить марихуану и посетить секс-кварталы. Однако их поведение часто возмущает местных, поэтому нидерландцы решили бороться с овертуризмом. Для этого власти Амстердама ввели еще один исторический запрет – с мая запретили курить марихуану в Квартале красных фонарей.