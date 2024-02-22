Закордон 24 пообщался со Скоттом о принятии важнейшего решения, волонтерстве в условиях полномасштабной войны, поездках на линию фронта и украинских реалиях глазами американца.

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"Я сидел в комфорте, смотрел новости и чувствовал себя ужасно, а потом решил ехать в Украину"

Какой была твоя жизнь до переезда в Украину?

Я жил в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (штат Чьяпас, Мексика). Преподавал английский и волонтерил в заповеднике Corazon Animal San Francisco. Он создан прежде всего для собак. Их там – более 60. Все живут свободно без клеток, на огороженной территории.

Уход за этой святыней стал очень мощным источником вдохновения. Я мечтаю создать такой приют без клеток в Украине. С образовательными программами и возможностями для волонтерства.

Я представляю безопасное пространство, где смогут удовлетворить все потребности наших четвероногих друзей. Место, куда смогут приходить студенты, чтобы узнавать больше о животных и помогать им. В частности, это будет прекрасная возможность для будущих ветеринаров. Можно реализовать партнерства с университетами и ветеринарными клиниками.

Кроме того, в пространстве моей мечты должно быть жилье для волонтеров. Чтобы они чувствовали себя комфортно и могли в свободное время делиться с четвероногим сочувствием и нежностью. В то же время пока это – только идея и мечта. Сейчас Украина отчаянно нуждается во многих вещах. Но я приехал сюда, чтобы сосредоточиться на нескольких. Одна из них – уход за животными, пострадавшими от геноцида, который совершает Россия.

Я не умею воевать, однако у меня есть сердце, следовательно, могу помочь. Именно поэтому я – в вашей стране.

Когда ты почувствовал, что хочешь приехать в Украину, чтобы волонтерить?

Я сидел в комфорте в своей квартире в Чьяпасе, смотрел новости, слушал, что рассказывают мои студенты из Украины, и чувствовал себя просто ужасно. После того как я не получил ответа от Посольства Украины в Мексике о предоставлении моего дома украинским беженцам, решил вернуться в США, а уже там принял решение ехать в Украину. Так, собственно, начался мой путь.

Мексика с первых дней полномасштабного вторжения начала принимать украинских беженцев. Чаще всего они ехали на территорию страны, чтобы оттуда попасть в США. Скотт хотел приютить украинцев, которые находились в Чьяпасе и нуждались в крыше над головой на короткое или длительное время.



Скотт в Украине / Фото, предоставленное 24 Каналу



Скотт с юными друзьями в селе Вишенки / Фото, предоставленное 24 Каналу



"На выборах в США мы с друзьями отдадим голоса за свою страну и одновременно за Украину"

Что о твоем решении сказали близкие?

Мои друзья поддерживают меня. Я считаю их своей семьей. Потому что именно они позволили мне быть собой и помочь стать тем человеком, которым я сегодня являюсь. Я очень люблю их. Многие из них спасли мою жизнь, даже не подозревая об этом.

Было страшно ехать в Украину?

В целом нет. Только почувствовал страх, когда пересек польско-украинскую границу, потому что понимал: я останусь здесь надолго.

Какие украинские города ты уже успел посетить?

Знаешь, проще сказать, где я пока не был. В частности, в Луганске. Крыму. Карпатах. Я нахожусь в Украине более года. За это время успел много поездить. Увиденное только укрепило мое желание делать все возможное, чтобы оставаться здесь.

Я мечтаю о лете в Крыму. Хочу отправиться в путешествие по Карпатам. Жду того дня, когда мои друзья проведут мне экскурсию по Донецку, откуда они были вынуждены уехать еще в 2014 году. Я надеюсь однажды пойти по ягоды и грибы в украинский лес, не боясь наступить на мину.

Меня глубоко огорчают последние новости. То, что американская республиканская партия не желает поддерживать Украину и сотрудничать с ней. Ее представители чувствуют все большую приверженность к клептократической преступной идеологии России. Мои люди могут улучшить ситуацию. Но, к сожалению, интересы многих из них связаны с интересами олигархов, которые "сидят в карманах Кремля".

Скоро в США выборы. И я, и все мои друзья отдадим свои голоса за нашу страну и одновременно за Украину.

"Я ищу людей, которые нуждаются в помощи"

Чем ты занимаешься как волонтер?

Сначала я открыл свой сбор, чтобы помочь украинцам купить необходимые лекарства и вещи. А потом понял, что могу делать это за собственные деньги и сосредоточился на том, чтобы помочь животным.

С помощью нескольких моих друзей (в частности, Dj Sacred) я начал в Украине собственный проект Save the Pets. Его миссия – делать все возможное, чтобы спасти животных, которые находятся вблизи линии фронта. Не хочу даже представлять, что случилось бы с четвероногими, которые пострадали от войны, если бы не было людей и организаций, готовых помочь.



Четвероногие друзья с прифронтовых территорий / Фото, предоставленное 24 Каналу



Все живое страдает от российской агрессии / Фото, предоставленное 24 Каналу



В глазах четвероногих – боль / Фото, предоставленное 24 Каналу



Так происходит эвакуация животных / Фото, предоставленное 24 Каналу



Животных пытаются вывезти в области, где тише / Фото, предоставленное 24 Каналу

Когда я не волонтерю в Vishenki English school, не преподаю онлайн, не помогаю эвакуировать животных с линии фронта, я ищу людей, которые нуждаются в помощи. Я стараюсь сделать для них все возможное.

Например, когда вижу пожилых людей, которые копаются в мусорных баках на улицах. Мне безразлично, на что они потратят деньги или другую помощь. Но точно знаю, как важно ее предоставить. Эта поддержка во время войны имеет особенно большое значение. Я никого не осуждаю за его историю или позицию. Конечно, если только эта позиция не базируется на российской пропаганде.

Помню, как встретил таких обездоленных людей в Херсоне у ворот российской православной церкви, Святодуховского собора. Меня удивило, что священники этого храма выглядят так, как будто имеют более чем достаточно еды, чтобы помочь тем, кто сидит голодный у ворот.

Сейчас моя цель – купить автомобиль, чтобы еженедельно ездить на передовую. Я хочу эвакуировать оттуда как можно больше людей. И чтобы по дороге они ни о чем не волновались.

"Возвращаясь домой, я снова слышу крики боли"

Ты часто бываешь на прифронтовой территории. Что чувствуешь, когда понимаешь, что россияне – совсем близко и могут в любой момент открыть огонь?

Никаких особых эмоций. Думаю, эта черта досталась мне "в наследство" от одной из пережитых травм. Когда в Херсоне или в Авдеевке попадаю под обстрел, немного волнуюсь, когда никто не информирует подробнее, что происходит. Мне важно понимать ситуацию, чтобы лучше подготовиться к возможным сценариям. Если знаю "да, они за нами следят, да, они стреляют по нам из миномета", я нахожусь в моменте: без страха и паники.



Скотт во время поездки на прифронтовую территорию / Фото, предоставленное 24 Каналу

Только когда возвращаюсь домой, начинаю понимать, что увидел и пережил. Я снова слышу крики боли. Я снова вижу лица убитых горем людей. Я вспоминаю здания с остатками выжженных воспоминаний. Я снова вдыхаю запах отработанного углерода. Я снова физически чувствую объятия тех, кто потерял все.

Чем больше этих переживаний и воспоминаний о них, тем больше я хочу оставаться здесь и продолжать помогать. Единственное, о чем я прошу: чтобы для волонтеров-иностранцев немного облегчили некоторые бюрократические процессы.

Какая история с войны поразила тебя больше всего?

Меня глубоко поражает то, как люди, которые жили или продолжают жить под оккупацией, восстают и воюют против захватчиков. Этот дух свободы отличает Украину среди других наций и культур.

Как американец левых взглядов я поддерживаю борьбу за равенство и справедливость. Особенно ту, что происходит перед лицом угнетателей, которые принесли с собой преступную консервативную идеологию.

Вся страна забыла о внутренних разногласиях и объединилась ради защиты демократии Украины и всей Европы.

Я всегда уважаю свободу и тех, кто борется за нее. Украинцы показали миру, что означает стойкость, и доказали: мужество может победить, несмотря на все сложности.

"Сейчас Украина – мой дом"

Ты уже знаком с украинскими традициями? Что больше всего запомнилось, удивило или, может, шокировало?

Живя в селе Вишенки (Бориспольский район Киевской области – 24 Канал) и помогая местным жителям (в частности, детям в школе), я смог познать многие аспекты украинской культуры.



Война не может лишить радости от встреч / Фото, предоставленное 24 Каналу

На самом деле украинская и американская культуры имеют немало общего. Мы смеемся над шутками друг друга, подаем на столы одинаковые блюда, у нас одинаковая мораль (даже некоторые наши коррумпированные политики чем-то похожи). А самое главное – и украинцы, и американцы очень уважают свое врожденное право на самоуправление.

Что бы ты посоветовал людям из других стран, которые хотят приехать в Украину, но еще не решаются?

Мы ждем вас здесь, на правой стороне истории. Чем бы вы не занимались по жизни, если хотите помочь, в Украине, вам найдется место.



Потому что свет, в конце концов, победит тьму / Фото, предоставленное 24 Каналу

Какая для тебя Украина?

Сейчас Украина – мой дом. У меня здесь жизнь и я вижу будущее. В этом будущем украинцы дали отпор российскому агрессору, развалили его федерацию и освободили всех, кто порабощен.

Я имею все основания остаться жить в Украине. Здесь я встретил много друзей. Здесь произошли связи, с которыми я не могу попрощаться.

Заметьте! По состоянию на февраль 2024 года Скотт остается в Украине. Он изучает украинский, общаясь с друзьями-украинцами, занимается волонтерством и строит планы на будущее.