В Кракове можно встретить диких кабанов: как действовать в таких случаях

Диких кабанов можно увидеть не только в дальних лесах. Иногда их можно встретить и в большом населенном пункте. Немало таких случаев в последнее время зафиксировано в Кракове. Напоминаем о мерах безопасности и правилах обращения с дикими животными в городе.

Чтобы не привлекать диких кабанов и других животных, жителей Кракова просят позаботиться о частых вывозах органического мусора и закрывать крышками те свалки, в которых содержатся пищевые отходы. Именно наличие остатков пищи привлекает диких животных.

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Что делать при виде диких кабанов

Людям, которые встретили кабанов или иных потенциально опасных животных в Кракове, власти города советует придерживаться следующих правил:

не приближаться к животным;

не пытаться покормить их,

спокойно отойти на безопасное расстояние.

В случае опасности нужно звонить по номерам:

986 – Городская охрана (круглосуточно);

126165999 – Центр кризисного управления (круглосуточно).

Город обеспечивает работу службы скорой интервенции по делам диких животных. При необходимости жители также могут обратиться к Польскому охотничьему обществу.

Что делают с кабанами городские службы

Диких кабанов отлавливают в специальную клетку и перевозят в незаселенные места, где они не будут беспокоить людей. Процедура является гуманной и безопасной для животных.

Сейчас в Кракове установлено одну клетку для ловли диких свиней в кампусе Ягеллонского Университета на Ручьи. В ближайшее время в городе планируют установить еще две такие клетки.

Краков обеспечивает работу службы скорой интервенции по делам диких животных / Фото Unsplash