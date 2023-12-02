Рождественские и зимние каникулы в школах Польши: когда будут отдыхать ученики

Школьные каникулы в зимний период сейчас являются актуальным вопросом для учащихся, родителей и учителей. Графики и планы многих семей связаны с посещением детей школы. И поскольку конец семестра приближается, они могут рассчитывать на большое количество свободного времени в январе.

В частности, даты ожидаемых праздников интересуют и школьников и родителей в Польше. Так, до каникул в польских школах остались считанные дни. Когда будут отдыхать ученики зимой, рассказывает 24 Канал.

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Зимой ученики польских школ будут иметь каникулы дважды

Рождественские

Учащиеся по всей стране с нетерпением ждут предстоящих каникул в конце декабря. Рождество не за горами, а это значит, что у них будет целая неделя, лишенная занятий или школьных обязанностей. Возобновив занятия во вторник, 2 января, учащиеся начнут обратный отсчет к долгожданным зимним каникулам.

Также следует учесть, что 22 декабря директор школы может объявить выходным днем в соответствии с положением об организации учебного года.

В смену прошлых лет ученики не будут иметь дополнительного выходного на празднование Крещения 6 января. Поскольку этот день приходится на субботу, когда занятия обычно не проводятся.

Обычные зимние

В январе – феврале школьники по всей стране ожидают заслуженных зимних каникул. Однако важно отметить, что точные даты могут отличаться в зависимости от воеводств, как это определяет Министерство образования и науки.

Интересно, что некоторые ученики, как только вернулись с каникул, будут готовиться к двухнедельному перерыву в учебе.

Вот точные даты в зависимости от региона, в котором школа:

15 – 28 января 2024 года (Нижнесельское, Мазовецкое, Опольское, Западно-Поморское воеводства);

22 января – 4 февраля 2024 года (Подлясское, Варминско-Мазурское воеводства);

29 января – 11 февраля 2024 года (Люблинское, Лодзькое, Подкарпатское, Поморское, Шленское воеводства);

12 – 25 февраля 2024 года (Куявско-Поморское, Любушское, Малопольское, Свентокшиское, Великопольское воеводства).

Кроме того, в 2024 году Пасха наступит относительно быстро – в конце марта, а именно в воскресенье, 31 марта. Такое время создает выгодное обстоятельство для школьников, поскольку весенние каникулы они ощутят всего через месяц после завершения предыдущих. Они продлятся с 28 марта по 2 апреля.