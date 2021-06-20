Все пункты пропуска на польско-украинской границе возобновят свою работу: когда

20 июня 2021 , 15:37
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Источник:

inPoland

На украинско-польской границе снова заработают все пункты пропуска. Об этом сообщил начальник управления организации пограничного контроля ГНСУ Юрий Лысюк.

В частности возобновят свою работу пункты Устилуг, Смильница и Угринов, которые Польша закрыла на время локдауна. Пересечь границу здесь украинцы смогут уже с 23 июня.

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Юрий Лысюк отметил, что благодаря этому существенно должны уменьшиться очереди и пассажиропоток. В то же время в ГНСУ все еще рекомендуют выбирать днем для путешествия промежуток времени с понедельника по среду, когда желающих пересечь границу, статистически, меньше.

Когда лучше всего пересекать границу / Фото Travelme

Напомним, что при этом на территорию Польши с целью туризма въехать пока нельзя. Наземную границу разрешено пересекать таким категориям лиц:

  • супругами или детям граждан Польши;
  • владельцам карты поляка;
  • с разрешением на постоянное или временное проживание;
  • официально трудоустроенным работникам предприятий республики;
  • ученикам, студентам и ученым одного из аккредитованных образовательных учреждений Польши;
  • работникам дипломатических и консульских учреждений.
Автор: Сергій Зятюк