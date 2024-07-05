Главные туристические тренды 2024 года: что чаще всего ищут путешественники

5 июля 2024, 16:50
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Источник:

TransferGo

Лето – период отпусков, путешествий и восстановления. В это время миллионы людей со всего мира выбирают для себя лучший вариант для отдыха: от роскошных отелей до бюджетного кемпинга.

В то же время многие принимают решение об отдыхе, учитывая актуальные тренды. Что популярно среди путешественников в 2024 году, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Что ищут туристы в 2024 году

  • Бюджетная роскошь

Путешественники все чаще стремятся к роскошному отдыху, который позволит передохнуть от повседневных забот. Однако это не означает, что в этом году ожидается всплеск спроса на пятизвездочные отели и дорогие курорты. Скорее наоборот – большинство внимательно взвешивает факторы цены-качества и только тогда принимает решение о бронировании временного жилья.

Большинство туристов готовы платить за улучшенное жилье и дополнительные услуги только при условии, что эти расходы будут оправданными и действительно помогут сделать отдых еще более комфортным. Именно поэтому популярными становятся бутики-отели.

Тенденция доступной роскоши связана также с "обманными направлениями" – бюджетными локациями, которые предлагают не меньше преимуществ, чем известные и дорогие аналоги.

  • Международные поездки на поезде

Несмотря на глобальную тенденцию экотуризма, в 2024 году все больше путешественников выбирают поездки на поезде. Такие путешествия особенно удобны. А возможность заснуть в одной стране и проснуться на следующий день – в другой, сама по себе является уникальным опытом.


Железнодорожный транспорт является наиболее гонкой категорией путешествий в мире / Фото Unsplash

Кроме того, таким образом туристы имеют возможность увидеть локации, что обычно скрыты от человеческого глаза. Ведь многие железнодорожные маршруты пролегают через живописные леса и побережья.

  • Таинственные места

Путешественники проявляют все больший интерес к местам, окутанных таинственностью и мистикой. Речь идет о древних городах, духовно-религиозные центры и оторванные от цивилизации уголки планеты. Такое путешествие позволяет открыть забытые миры, обогатиться духовно, глубже понять себя и окружающих.

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  • Спорт и развлечения

Для европейцев нынешний летний сезон особенно примечателен спортивными событиями. Летние Олимпийские игры во Франции и Чемпионат по футболу в Германии привели к всплеску спортивного туризма.

Еще один импульс для путешествий – музыкальные концерты и фестивали. Найти тот, что соответствует личному вкусу – максимально просто. И, что важно, этот тренд не только о развлечениях. Так, этом году европейский этап тура поп иконы Тейлор Свифт под названием Eras значительно усилил туризм и поддержал экономику стран, где выступала звезда.


Музыкальные концерты и фестивали также популярны среди туристов этим летом / Фото Unsplash

  • Помощь искусственного интеллекта при планировании путешествий

Технологии искусственного интеллекта не обошли туристическую индустрию. Многие из них нацелены на то, чтобы минимизировать стресс, связанный с планированием путешествий. Так, приложения на основе искусственного интеллекта помогают путешественникам находить самые выгодные предложения: от отелей до авиабилетов.

Кроме того, специальные планировщики путешествий и современные чат-боты, использующие ИИ, применяются для предоставления персонализированных туристических предложений. Неудивительно, что сегодня большинство путешествий происходит при участии этих вспомогательных инструментов.

  • Спокойные путешествия

На фоне глобальных стрессов туристы все чаще выбирают уединенные путешествия. Особенно стоит отметить детокс-отпуска, во время которых путешественники отказываются от связи и интернета. Поэтому если ИИ и приходит на помощь, то только до момента приезда на локацию для отдыха.

Среди самых популярных "спокойных" форматов путешествий:

  • глэмпинг;
  • домики в горах;
  • сельская атмосфера;
  • оздоровительный ретрит;
  • отдых на острове.

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Автор: Марта Касіянчук