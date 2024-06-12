Один из самых распространенных запросов при покупке туров сегодня – это отели без русских. Где украинцам насладиться отдыхом летом 2024 года, минимизируя вероятность встречи с гражданами России, и как найти отель "no russians", рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

Читайте также Выплаты для украинцев в Германии: на что рассчитывать и как оформить

Страны с ограниченным въездом для россиян

Чтобы не пересечься с россиянами, для отдыха стоит рассматривать страны, которые ввели соответствующие ограничения. Тем более таких немало.

С 24 февраля 2022 года ЕС решил приостановить действие соглашения об упрощении визового режима со страной-агрессором. Визовый сбор вырос с 35 до 80 евро, а для въезда обязательной является дополнительная документация, что увеличивает время обработки виз. К тому же множество европейских стран объявили, что вообще не будут принимать заявки на туристические визы от россиян. Среди этих стран – Эстония, Чехия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Дания, Финляндия и Бельгия.

Кроме Европы, недовольство российскими туристами наблюдается на популярных курортах Таиланда и Бали. За последние годы здесь возросло количество арестов и депортаций россиян. Впрочем, стоит отметить, что многие жители страны-агрессора до сих пор выбирают эти направления для отдыха с друзьями и семьей.



Власти Бали жалуются на россиян / Фото Unsplash

Куда поехать на отдых, чтобы не встретить россиян

Норвегия

В Норвегии, стране, известной невероятными природными ландшафтами, можно насладиться несравненной красотой фьордов, ледников, лесов и водопадов. Все это – без нашествия нежелательных путешественников. Дело в том, что накануне лета в стране начал действовать запрет на въезд для граждан России, целью которых является туризм или другие поездки, не имеющие первоочередной важности.

Лето в Норвегии является идеальным сезоном для путешествий. В это время здесь наблюдается комфортная температура и длинный световой день. В северных регионах постоянно солнечно. А в таких местах, как Шпицберген, день не заканчивается с 20 апреля по 22 августа. Поэтому это время года прекрасно подходит для исследования ледников или фьордов, посещения водопадов и пеших прогулок.

Летом купание является достаточно популярным занятием среди местного населения и путешественников, поскольку температура воды достигает 22 градусов. Особое внимание привлекают Лофотенские острова, известные своими белыми песчаными пляжами и VIP-отелями, где можно провести размеренный и незабываемый отдых.



Лофотенские острова / Фото Unsplash

Нидерланды

Еще осенью 2022 года Нидерланды прекратили принимать документы на оформление туристических виз от граждан России. Это существенно уменьшает шанс встретиться с ними в популярных туристических локациях, музеях или общественном транспорте.

Хотя большинство ассоциирует Нидерланды с Кварталом красных фонарей, тюльпановыми полями и "кофешопами", страна может похвастаться разнообразием культурного и активного отдыха.



Тюльпанные поля в Нидерландах / Фото Unsplash

Летний сезон в Нидерландах радует прохладой и свежестью. Даже в самые солнечные дни температура редко превышает +25°C. Это обеспечивает комфортный отдых без удушающей жары.

Пляжный отдых обычно длится с середины июня по август. Несмотря на то, что голландские туроператоры не всегда рекомендуют пляжные направления, морские курорты остаются оживленными в течение всего лета.

В Нидерландах лето наполнено яркими событиями. Здесь можно попасть на грандиозные концерты, фестивали и карнавалы. Для тех, кто ценит классическую музыку и оперу, обязательным для посещения является фестиваль Robeco, на котором можно услышать произведения Брамса и Бетховена.

К слову Романтично и очень красиво: 5 идеальных локаций в ЕС для признаний и свадеб

Финляндия

Еще одна страна, которая одной из первых ограничила въезд российских туристов – Финляндия. Это касается даже тех лиц, которые имеют визы других стран европейской Шенгенской зоны.

Финляндия, известна своими живописными зимними пейзажами и ассоциациями с Санта-Клаусом, остается популярным местом для празднования Нового года. Однако северная страна имеет множество привлекательных локаций и для летнего отдыха.



Живописные пейзажи Финляндии / Фото Unsplash

Здесь есть около 300 пляжей, которые привлекают туристов, ищущих мягкого климата и прохладной воды. Пляжный сезон в Финляндии обычно длится с июня по сентябрь. В это время как туристы, так и местные жители загорают на побережье.

Для любителей активного отдыха есть возможности заняться пляжным волейболом, серфингом и другими водными видами спорта.

Как насчет традиционных пляжных стран?

Среди пляжных курортных стран целесообразно рассмотреть те, что требуют от россиян оформления шенгенской визы. Речь идет о Греции, Испании, Италии и Португалии. Хотя эти страны не ввели строгих ограничений на въезд, туристов из России там будет меньше, по сравнению с другими направлениями.

Греция . Самыми популярными локациями для отдыха являются острова Родос, Крит, Корфу и Санторини.

Испания . Эту страну называют "самой пляжной страной мира". Каждый из них подарит незабываемые впечатления. Выбрать для отдыха можно один из 600 пляжей Испании.

Италия. Береговая линия страны является самой длинной в Европе. Среди популярных курортов – Лигурийское побережье.

Португалия. К лучшим курортам страны относится Алгарве Кашкайш, остров Мадейра, Порту Сезимбра, Синтра Эшторил.



Пейзажи острова Мадейра / Фото Unsplash

Как украинцам выбрать отель без русских?

Европейские операторы понимают, что селить вместе в один отель украинцев и россиян не стоит.

Принимая решение о том, где провести отдых, украинцы учитывают не только риск неприятного соседства, но и стоимость проживания. Поэтому многие выбирают для путешествия Турцию.

К сожалению, сегодня здесь проживает много россиян. Поэтому туроператоры советуют украинцам выбирать отели, которые выделяют 90% своих квот странам Евросоюза. Также стоит держаться чуть дальше от формата "все включено".

В случае, если во время пребывания в отеле украинец столкнется с россиянами, лучше воздержаться от вступления в любые конфликты и не поддаваться на провокации. Администрация отеля немедленно сообщит об этом органы власти, в результате чего все причастные лица будут задержаны правоохранительными органами минимум на одни сутки.

Напомним, что помочь материально родным в Украине можно из любой точки Европы. Для этого стоит воспользоваться услугами международного сервиса TransferGo. Перевод средств будет простым, удобным и по выгодному курсу. А если еще присоединиться к программе "Пригласи друга", можно получить еще и приятные денежные бонусы.