Кипр продлил украинцам право на временную защиту: как оформить

Находящиеся под защитой Кипра граждане Украины получили продолжение своего статуса. Украинцы вправе находиться там еще год.

Кипр продлил украинцам право на временную защиту

Право на временную защиту автоматически продлевается на один год, то есть до 4 марта 2024 года. Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства иностранных дел страны.

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Так, украинцам, уже пользующимся временной защитой, не нужно подавать новое заявление в службу предоставления убежища или ходатайствовать о выдаче нового вида на жительство с биометрическими данными.

В то же время, гражданам Украины, которые собираются впервые приобрести временный статус на Кипре, необходимо будет подать заявление онлайн или лично по адресу центрального помещения Службы предоставления убежища в Никосии.

Как оформить временную защиту на Кипре?

Временная защита предоставляется службой Asylum Service. Подать заявку можно лично в отдел миграции или онлайн на сайте. Обратите внимание, что для заполнения анкеты на получение статуса временной защиты вам нужно иметь местный мобильный номер, то есть нужно приобрести кипрскую сим-карту.

После рассмотрения ваших документов вам придет письмо о присвоении статуса. После получения письма в течение 48 часов вам нужно подойти в иммиграционный отдел вашего района, чтобы получить вид на жительство.

Адреса отделов миграции:

Никосия, 79 Arch. Makarios III Avenue, Afemia House 1077 Nicosia;

Ларнака, 34 Tasou Mitsopoulou, Larnaka 6027;

Лимассол, 223 Fragklinou Rousvelt, Building D. Nikolaou, 2nd floor, Limassol 3046;

Пафос, Corner of Eleftheriou Venizelou & Kanigkos 22, 2nd floor, Paphos, 8021;

Фамагуста, 83 Eleftherias Street, TAPOLOS Bld, Deryneia Plaza, 1st floor, Deryneia 5380.

Украинцы с временной защитой получат помощь от Кипра

Украинцы, получившие временную защиту, могут претендовать на Кипре на бесплатное жилье. Министерство туризма предоставляет возможность бесплатно забронировать номер в отеле. Но те, кто имеет возможность оплачивать аренду, ищет жилье самостоятельно.

Также для украинцев с временной защитой предусмотрена единоразовая помощь от 340 евро. Но если вы с семьей, то размер суммы будет другой.

Государственные школы обеспечивают украинских детей бесплатным образованием. А украинцы со статусом временной защиты могут легально работать на Кипре без дополнительных разрешений.

Кроме того, граждане Украины имеют право на бесплатную медицину. Помощь можно получить во всех государственных больницах.