В Киеве заработало посольство Ирландии

Впервые в истории двусторонних отношений в столице Украины начало работу посольство Ирландии. Ранее посол Ирландии в Праге был послом в Украине по совместительству.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Ирландии с резиденцией в Украине Тересы Ґили 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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Что известно о начале работы посольства

Назначение посла Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве будет способствовать оживлению политических контактов, наращиванию объемов торговли, укреплению взаимодействия между нашими гражданами,

– высказался Василий Боднар.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что Украина надеется на быстрые положительные сдвиги в упрощении процедуры получения ирландских виз для граждан Украины

Также он упомянул о подготовке визита министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коуэн в Украину в этом году.

Напомним, что Ирландия признала Украину 31 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между странами были установлены 1 апреля 1992 года. А почетные консульства в Украине и в Ирландии функционируют с 2000 года.