Еще одна страна отменила визы для всех туристов: что известно

Кения объявила, что с января 2024 отменяет визы для всех туристов. Запустили программу Electronic Travel Authorization (ETA).

Система уже работает. Получить все документы можно онлайн без посредников и посещения посольств.

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Кения отменяет визы для туристов

Это решение, объявленное президентом Уильямом Руто, основывается на стремлении страны принять глобализацию и открыть свои границы для стимулирования социально-экономического развития.

С января 2024 г. Кения станет безвизовой страной. Никому из любого уголка земного шара больше не нужно будет нести груз подачи заявки на получение визы, чтобы приехать в Кению,

– говорит Руто.

Цель программы – сделать путешествия в Кению более доступными и простыми. Получить все документы можно онлайн без посредников и посещения посольств.

Так что теперь для въезда в Кению потребуется только разрешение. Получить его можно и за 3 дня до поездки (но лучше позже). Все, что нужно сделать – заполнить форму на сайте и оплатить сбор. Последний – всего 30 долларов.

Кения отменяет визы для туристов / Фото Unsplash

Следует заметить, что ETA позволяет оставаться в Кении до 90 дней. По истечении срока можно уехать из страны и получить новое разрешение.

Перу собирается ввести визы для "цифровых кочевников"

Перу объявила о планах ввести цифровую кочевую визу. Это позволит удаленным работникам находиться в стране 365 дней с возможностью продления. В настоящее время граждане ЕС могут путешествовать в Перу по 183-дневной туристической визе.

Целью новой схемы является привлечение международных профессионалов в Перу, надеясь, что они будут способствовать развитию экономики страны через туризм и услуги, одновременно поддерживая культурный обмен. Власти рассчитывают, что некоторые посетители останутся в стране и продолжат бизнес, обновив визу.

Подробностей пока немного. Известно, что визы будут оформляться на год (вероятно, с возможностью продления). Необходимо подтвердить наличие удаленной работы. Финансовые пороги пока не определились. Виза станет доступна после того, как изменения в Закон о миграции страны будут урегулированы и опубликованы.