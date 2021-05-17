Такие данные предоставили агентство EWL Group и Студия Восточной Европы Варшавского университета. При этом, Польша активно поощряет людей вакцинироваться, включая иностранцев.
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Результаты исследования
По данным агентства EWL Group и Студии Восточной Европы Варшавского университета, 36,1% иностранцы, которые работают в Польше, хотят сделать прививку от COVID-19.
32% лиц еще окончательно не определились, хотят они или нет получить вакцину на территории Польши.
31,1% жителей страны заверили, что не желают вакцинироваться.
И только 0,8% респондентов заявили, что они уже привиты или в процессе вакцинации.
В Польше уже 11,9% населения прошли полную вакцинацию / Фото Unsplash