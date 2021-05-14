Неофициальное название этой программы от правительства – Bon na zdrowie dla 40 plus . Расходы на диагностику будут списываться благодаря специальным ваучерам .

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Что предусматривает Bon na zdrowie dla 40 plus

Internetowe Konto Pacjenta (IKE), то есть электронный кабинет пациента , станет основой для участия в упомянутой программе. Чтобы принять участие, необходимо заполнить информацию о своих данных. После этого человеку станет доступным один из пакетов программы.

Пакет анализов и скринингов будет формироваться индивидуально , с учетом той информации, которую человек указал в своем электронном кабинете. То есть, диагностику назначат с учетом рисков (высокое давление, хронические или онкологические заболевания, аллергии, диабет и т.д.). Документ будет содержать только те исследования, которые нужны конкретному человеку с учетом общее состояние его здоровья и указанных им жалоб и беспокойств. Между тем, некоторые элементы диагностики будут присутствовать во всех документах : измерение давления, уровня холестерина и другие.

Отличаться пакеты будут и в зависимости от пола пациента . Так, для мужчин предусмотрено обследование простаты, а женщин обязательно будут направлять на маммографию и цитологию.