Карантинные правила для работников в Италии: кто и при каких условиях может приходить в офисы
Источник:Украинская Газета. ИТ
Италия продолжает противодействовать распространению коронавируса с помощью строгих карантинных правил. Так, с 15 октября работники перед началом работы должны подтвердить, что они не представляют угрозы для других.
"Паспорт здоровья" (или по-другому "зеленый паспорт") с сегодняшнего дня является обязательным для всех работников, которые намерены работать не из дома. Такая практика в Европе становится все более распространенной.
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Что известно о "паспорте здоровья"
С сегодняшнего дня все работники в Италии прежде чем приступить к работе должны показать один из следующих документов:
- сертификат о вакцинации;
- документ о том, что человек недавно переболел COVID-19 (болезнь была преодолена не позднее чем в течение последних 6 месяцев);
- отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часов до момента его подачи).
Мы расширили требование о наличии "зеленого паспорта" на все виды трудовых отношений, от государственной службы до частного сектора. Мы сделали это, чтобы обезопасить места работы и усилить нашу кампанию вакцинации,
– прокомментировал инициативу министр здравоохранения Италии Роберто Сперанза.
За отсутствие "паспорта здоровья" к работникам могут применять санкции. Однако, увольнения не будет входить в список наказаний.
Коронавирус в Италии
- Вчера, 14 октября, в Италии зафиксировали 2 666 новых случаев коронавируса.
- Среднее количество заболеваний за последнюю неделю – 2 497.
- Полную вакцинацию в страну прошли уже 70,6% населения.