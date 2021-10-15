Карантинные правила для работников в Италии: кто и при каких условиях может приходить в офисы

"Паспорт здоровья" (или по-другому "зеленый паспорт") с сегодняшнего дня является обязательным для всех работников, которые намерены работать не из дома. Такая практика в Европе становится все более распространенной.

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Что известно о "паспорте здоровья"

С сегодняшнего дня все работники в Италии прежде чем приступить к работе должны показать один из следующих документов: