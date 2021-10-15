"Паспорт здоров'я" (або по-іншому "зелений паспорт") від сьогодні є обов'язковим для всіх працівників, які мають намір працювати не з дому. Така практика у Європі стає все більш поширеною.
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Що відомо про "паспорт здоров'я"
Від сьогодні всі працівники в Італії перш ніж приступити до роботи повинні показати один з таких документів:
- сертифікат про вакцинацію;
- документ про те, що людина нещодавно перехворіла COVID-19 (хворобу було подолано не пізніше ніж протягом останніх 6 місяців);
- негативний результат ПЛР-тесту (зробленого не раніше ніж 72 години до моменту представлення).
Ми розширили вимогу про наявність "зеленого паспорта" на всі види трудових відносин, від державної служби до приватного сектора. Ми зробили це, щоб убезпечити місця роботи та посилити нашу кампанію вакцинації,
– прокоментував ініціативу міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанза.
За відсутність "паспорта здоров'я" до працівників можуть застосовувати санкції. Однак, звільнення не буде входити до списку покарань.
Коронавірус в Італії
- Вчора, 14 жовтня, в Італії зафіксували 2 666 нових випадків коронавірусу.
- Середня кількість захворювань за останній тиждень – 2 497.
- Повну вакцинацію в країну пройшли вже 70,6% населення.