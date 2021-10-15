"Паспорт здоров'я" (або по-іншому "зелений паспорт") від сьогодні є обов'язковим для всіх працівників, які мають намір працювати не з дому. Така практика у Європі стає все більш поширеною.

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Що відомо про "паспорт здоров'я"

Від сьогодні всі працівники в Італії перш ніж приступити до роботи повинні показати один з таких документів: