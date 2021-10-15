"Паспорт здоровья" (или по-другому "зеленый паспорт") с сегодняшнего дня является обязательным для всех работников, которые намерены работать не из дома. Такая практика в Европе становится все более распространенной.

Интересно Кому мигранты доверяют свои деньги: интервью с работником службы поддержки сервиса переводов

Что известно о "паспорте здоровья"

С сегодняшнего дня все работники в Италии прежде чем приступить к работе должны показать один из следующих документов:

  • сертификат о вакцинации;
  • документ о том, что человек недавно переболел COVID-19 (болезнь была преодолена не позднее чем в течение последних 6 месяцев);
  • отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часов до момента его подачи).

Мы расширили требование о наличии "зеленого паспорта" на все виды трудовых отношений, от государственной службы до частного сектора. Мы сделали это, чтобы обезопасить места работы и усилить нашу кампанию вакцинации,
прокомментировал инициативу министр здравоохранения Италии Роберто Сперанза.

За отсутствие "паспорта здоровья" к работникам могут применять санкции. Однако, увольнения не будет входить в список наказаний.

Коронавирус в Италии

  • Вчера, 14 октября, в Италии зафиксировали 2 666 новых случаев коронавируса.
  • Среднее количество заболеваний за последнюю неделю – 2 497.
  • Полную вакцинацию в страну прошли уже 70,6% населения.