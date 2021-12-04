Канада запускает новую программу иммиграции для малоквалифицированных работников
Источник:Immigrant.Today
Еще одна канадская провинция зовет на работу трудящихся. 25 ноября в Саскачеване, что на юге центральной части Канады, анонсировали запуск новой пилотной программы иммиграции.
Она будет предназначена главным образом для малоквалифицированных работников, которых не хватает в провинции.
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Каких работников ищут
Пилотная программа ориентирована на работников, у которых нет профильного высшего образования и которые могут быстро научиться выполнять поставленные задачи. Секторы с большим спросом на рабочую силу:
- производство,
- сельское хозяйство,
- агротехника,
- строительство,
- гостиничный бизнес,
- розничная торговля.
Спрос на рабочую силу в нашей провинции высок, и он будет только увеличиваться в будущем,
– сказал министр иммиграции Саскачевана Джереми Харрисон.
Требования к кандидатам
Человеку, который будет претендовать на должность, предлагают работу на полный рабочий день в Саскачеване. В то же время кандидат должен отвечать следующим критериям:
- опыт работы в той же отрасли сроком на 1 год вне Саскачевана или 6 месяцев в провинции;
- ожидается, что будут также требования к образованию и уровню владения английским или французским языком, однако точной информации пока нет.
В рамках пилотной программы работодатели провинции должны будут подать заявку на участие, чтобы получить право нанимать претендентов на иммиграцию в Саскачеван. Они также будут обязаны оказать поддержку работникам после переезда в провинцию. Запуск пилотной программы намечен на декабрь 2021 года.Интересно! Из-за COVID-19 в Канаде образовалась нехватка кадров. Больше всего пострадала отрасль общественного питания. Поэтому Канада ищет специалистов в этой области.