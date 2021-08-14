Канада выделит 25 миллионов долларов на развитие украинских проектов
Источник:UaPost.US
Правительство страны предоставит такую сумму в течение пяти лет. Средства пойдут на поддержку инклюзивного управления в Украине.
Об этом стало известно после виртуального визита министра международного развития Канады Карины Гулд в Украину. Планы объявили в возглавляемом ею ведомстве.
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Что известно о поддержке Украины со стороны Канады
Было начато поиск проектов, призванных улучшить демократическое, инклюзивное и гендерно равное управления в Украине, таким образом отреагировав на нужды всех украинцев, в том числе наиболее уязвимых,
– говорится в сообщении.
Также министр объявила о выделении 1,5 миллиона долларов США на повышение способности украинского правительства поддерживать социально-экономическое благосостояние украинских женщин-ветеранок.
В министерстве международного развития Канады отметили, что эти средства подтверждают непоколебимую преданность Канады относительно обеспечения будущего Украины как демократического государства и поддержке ее глубокой евроатлантической интеграции.
Кроме того, Канада поддержит усилия Украины по улучшению первичного звена медицинской помощи и важных медицинских услуг на фоне пандемии COVID-19.