На какую социальную помощь могут рассчитывать украинцы в Польше
Источник:24 канал
Иностранцы в Польше могут претендовать на ряд социальных выплат. Все зависит от того, в каком статусе они находятся на территории республики.
Подавать заявку на социальную помощь в Польше украинцы могут лишь тогда, когда прошли полную процедуру легализации своего пребывания. На какие выплаты могут рассчитывать наши земляки в соседней стране – далее в материале.
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Кто может получать социальную помощь в Польше
Кроме владельцев польского гражданства, право на получение социальной помощи имеют иностранцы, легально находящиеся на территории Польши, в частности:
- на основании разрешения на постоянное проживание;
- на основании разрешения на постоянное проживание резидента одной из стран Европейского Союза;
- в связи с получением статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Польша.
Какую помощь можно получить
Иностранцы, имеющие статус последней категории, могут подаваться на помощь в течение 12 месяцев по индивидуальной интеграционной программе (IPI). Такая помощь предоставляется в виде денежных выплат:
- для покрытия прожиточных расходов (продукты, одежда, обувь, средства гигиены и жилье);
- для покрытия расходов на изучение польского языка.
Также таким иностранцам в течение года предлагается:
- уплата взносов на медицинское страхование за счет государства;
- вакансии социальной работы;
- консультации специалистов, в том числе юридические, психологические и семейные.
Право на денежную помощь в рамках социальных выплат определяется путем сравнения дохода лица или семьи по соответствующим критериям. С 1 октября 2018 года она выдается для одного человека с доходом не более чем 701 злотый, а для лица в семье – не более чем 528 злотых.
Размер целевой помощи определяет центр социального обеспечения на основании индивидуального анализа, в частности:
- имущественного положения;
- семейного статуса;
- возможностей конкретной гмины.
Напомним, что кроме этого в Польше действуют социальные программы для семей с детьми Dobry Start и Rodzina 500+. С их помощью семьи могут получить единоразовую денежную помощь на школьников.