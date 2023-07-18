Может вызвать вопрос на контроле: какую вещь женщинам не стоит надевать в аэропорт

Эксперты по путешествиям предупредили, что женщины рискуют быть остановлены для дополнительного осмотра при прохождении проверки безопасности в аэропорту, если на них будет надет бюстгальтер с металлосодержащими косточками. Читайте также Лучше не ехать: какие туристические локации Европы наиболее переполнены

Некоторые сканеры в аэропортах более чувствительны к металлическим компонентам в косточках традиционных поддерживающих бюстгальтеров, что приводит к срабатыванию сканеров службы безопасности аэропорта. Чтобы избежать дополнительных проверок, путешественницам предлагают использовать спортивные бра или бюстгальтеры с мягкой косточкой.

При этом эксперты советуют попадающим в подобную ситуацию в аэропорту женщинам сразу же сообщить женщине-сотруднице службы безопасности о наличии бюстгальтера с косточками, чтобы избежать неудобных ситуаций и неприятных обысков.

Сначала она, вероятно, будет использовать ручной металлоискатель, чтобы увидеть, где срабатывает сигнал. После этого она может захотеть провести обыск вручную, и у вас есть полное право попросить, чтобы его провели в частной зоне. Вас не попросят раздеться,

– отметил эксперт.

В то же время сообщается, что бюстгальтеры – это не единственный предмет одежды, по которому пассажиров могут попросить пройти дополнительную проверку в аэропорту. Часто у людей могут быть проблемы из-за обуви – на контроле ее могут попросить снять.

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