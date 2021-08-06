Какой будет минимальная заработная плата в Польше в 2022 году

Правительство Польши должно выдать распоряжение относительно размера минимальной заработной платы после 1 января 2022 года. За выдачу этого документа несет ответственность Министерство развития, труда и технологий.

Распоряжение должны выдать до 15 сентября текущего года. Но его проект уже обнародовали.

Интересно Переезд в Польшу с детьми: на что обратить внимание – опыт украинки

Как изменится размер минимальной зарплаты в Польше

Ожидается, что минимальная почасовая оплата труда в Польше со следующего года будет составлять 19,6 злотого брутто. Это около 5 долларов США или 4 евро по курсу польского Нацбанка.

Минимальная месячная заработная плата польских работников составит 3 тысячи злотых. То есть, примерно 780 долларов США или 660 евро.

Итак, минимальная зарплата в Польше со следующего года вырастет на 200 злотых или на 7,1%.

Важные моменты

Изменение размера минимальной зарплаты в Польше повлияет на доходы около 2,2 миллиона человек.

Если отнять налоги, то со следующего года те, кто работают за минималку, будут получать 2 355,72 злотого на руки или 2 202,72 злотого при отсутствии изменений в налоговой системе.