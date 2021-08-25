Какое гражданство будет у ребенка, если мама украинка, а отец – итальянец

Не каждый ребенок, родившийся в Италии от коренного итальянца, может получить итальянское гражданство. Для этого нужно, чтобы отец признал младенца.

Если итальянец отказывается от потомка, то, соответственно, получить статус гражданина Италии ребенок не может. Но у него остается такая возможность до наступления совершеннолетия (на случай, если отец передумает).

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Подробнее о гражданстве детей, рожденных в смешанном браке

Если один из родителей является гражданином Италии и сразу официально признает ребенка, то итальянское гражданство новорожденный приобретает автоматически. При этом юристы советуют не вносить в разрешение на проживание родителя, который имеет гражданство другой страны (даже если ребенок приобретет иностранное гражданство другого родителя в дополнение к итальянскому).

Возможно и такое, что итальянский отец соглашается быть ответственным за ребенка не сразу. Но если он официально признает отцовство до совершеннолетия ребенка, то итальянское гражданство ребенок все же получит автоматически.