Какие зарубежные страны больше всего интересуют украинцев: рейтинг МИД

Министерство иностранных дел Украины составило рейтинг стран, которые больше всего интересуют украинцев. Данные собрали путем анализа посещаемости ресурса интерактивной карты мира.

Интерактивная карта – это специальный инструмент, разработанный МИД Украины, который позволяет ознакомиться с актуальными правилами въезда для граждан Украины в любую страну мира. С момента запуска ресурса ним воспользовались уже 10 миллионов раз.

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Рейтинг стран, которые больше всего интересуют украинцев

Место Страна 1 Польша 2 Италия 3 Испания 4 Турция 5 Греция 6 Германия 7 Чехия 8 Франция 9 Португалия 10 Кипр

Напомним, что несмотря на пандемию COVID-19, сейчас большинство популярных зарубежных направлений доступны украинцам. Так, в Польшу с 9 сентября 2021 года можно беспрепятственно путешествовать гражданам Украины, которые вакцинировались признанными в республике препаратами. Подробнее о возможностях и условиях въезда в Польшу – читайте в материале.