Какие суммы получают ИТ-специалисты за рубежом

ИТ-сфера развивается в Украине быстрыми темпами. Однако, каждый год в среднем 6% украинских ИТ-специалистов отправляются работать за границу. Выясняем, насколько это выгодно.

Статистика свидетельствует, что лишь единицы украинских инженеров из сферы информационных технологий и телекоммуникаций возвращаются на родину после получения предложения о работе за рубежом. Особенно, если в другой стране работодатель обязуется компенсировать расходы на жилье.

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Сколько зарабатывают украинские ИТ-работники за рубежом

Зарплата для IT-специалиста за рубежом колеблется от 40 тысяч до 250 тысяч гривен. Уровень доходов зависит от опыта работника и специфики работы. Ценят узкопрофильных специалистов.

Так, в Армении начинающему PHP-разработчику предлагают 40 – 60 тысяч гривен нетто. Переезд в Армению при этом обязателен. Главное требование к кандидатам – знание баз данных (MySQL, PostgreSQL, Oracle). Среднестатистический работник в Армении может зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц.

Для сравнения, специалисту того же уровня на Кипре готовы платить больше – 73 тысячи гривен нетто. К тому же компании обещают бонусы за переезд, помощь в оформлении документов для работника и членов его семьи, а также компенсацию жилья в течение первых нескольких месяцев. Чтобы получить такую работу, украинец должен владеть английским по крайней мере на уровне Upper Intermediate и иметь опыт работы на PHP, Golang, Linux, MariaDB, Redis, ElasticSearch, ClickHouse. Средний оклад для ИТ-инженеров на острове составляет около 135 тысяч гривен. Начинающие могут претендовать на доходы от 95,6 тысячи гривен (45% всех актуальных вакансий категории). Специалисты с опытом работы от шести лет могут рассчитывать на компенсацию от 249 тысячи гривен (3% всех вакансий).

Второе место по уровню заработных плат для ИТ-специалистов, после Кипра, принадлежит Германии. Здесь в среднем можно зарабатывать 110 тысяч​ гривен. Надеяться украинцы могут и на доходы от 161 тысячи гривен, но таких вакансий всего есть лишь 10%. В основном (в 40% случаев) немецкие компании готовы платить от 67,2 до 100 тысяч гривен. Интересно, что переезжать в Германию необязательно. Немецкие работодатели желающие сотрудничать дистанционно.

Привлекательной страной для украинских ИТ-специалистов выдается США. Средний месячный оклад здесь составляет 105 тысяч гривен. Самые высокие зарплаты получают те, кто приезжает работать в Нью-Йорк, Калифорнию и Даллас.

Самую маленькую зарплату предлагают компании со штаб-квартирами в Молдове. Средняя компенсация составляет 45 тысяч гривен. Интересно, что специалистов по продажам ИТ-услуг в стране ищут чаще, чем разработчиков или тестировщиков.

Интересные факты о работе за границей для ИТ-специалистов

В июля 2021 года 5% всех вакансий в сфере информационных технологий и телекоммуникаций предлагали работу за рубежом. В мае и июне таких вакансий было 3,2%.

Большинство работодателей, которые предлагают украинским ИТ-специалистам работу за рубежом, является аутсорсинговыми компаниями, которые отдаленно работают с иностранными заказчиками (49% объявлений) или рекрутеры ищут специалистов по заказу иностранных компаний (32%).

Чаще всего украинцев ищут ИТ-компании с Кипра (21%), США (12%), Германии (7%), Армении (5%) и Молдовы (4%).