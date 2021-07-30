Какие консульские справки украинцы в Польше могут оформить онлайн
Две важные консульские справки украинцы в Польше уже могут заказать без визита в консульство. Генеральное консульство Украины в Кракове на своем сайте разместило инструкцию, как воспользоваться модулем е-Справка.
Инструкция была опубликована 26 июля 2021 года. Пока услуга предоставляется в тестовом режиме, но ею уже радостно пользуются эмигранты.
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Какие справки можно получить онлайн
В дистанционном режиме украинцы в Польше могут получить такие справки:
- Справку о несудимости.
- Справку о подтверждении действительности водительского удостоверения (доступно только для удостоверений, выданных после 1 января 2012 года).
Как получить справку онлайн
Чтобы воспользоваться услугой, надо перейти по ссылке и выбрать нужную справку.
Как получить консульскую справку онлайн – шаг 1 / Изображение krakow.mfa.gov.ua
Далее следует зарегистрироваться через электронный адрес или с использованием квалифицированной электронной подписи через сервис id.gov.ua.
Как получить консульскую справку онлайн – шаг 2 / Изображение krakow.mfa.gov.ua
Если авторизация происходит через электронную почту, то на следующем этапе надо указать страну и ближайшее дипломатическое учреждение к месту жительства за рубежом. Также в поле Captcha стоит поставить соответствующую отметку в поле "Я не робот". После этого откроются дополнительные поля. В них надо указать свою электронную почту и дважды ввести пароль.Пароль должен состоять минимум из шести символов, содержать большие и маленькие латинские буквы, а также специальные знаки и цифры.
Как получить консульскую справку онлайн – шаг 3 / Изображение krakow.mfa.gov.ua
После того как человек заполнил все поля, система попросит сохранить данные. Таким образом к заявлению можно будет вернуться в удобное время.
Чтобы доработать заявление позже, надо зайти на свою электронную почту и найти письмо направленное от noreply_econsul@mfa.gov.ua. В письме будет указан регистрационный номер записи и пароль, который необходимо использовать на главной веб-странице в разделе "Изменить ранее созданное заявление". После ввода этих данных система переправит до последнего места внесения информации.
После этого нужно указать данные документа, подтверждающего гражданство и личность. Необходимо выбрать форму заявления – полную или короткую.Краткая просто показывает наличие судимости у человека на текущее время. Полная – будет показывать все судимости, которые когда-либо были у лица.
Затем надо нажать кнопку "Далее".
Как получить консульскую справку онлайн – шаг 4 / Изображение krakow.mfa.gov.ua
Как получить консульскую справку онлайн – шаг 5 / Изображение krakow.mfa.gov.ua
Откроется новое окно для внесения платежа. Платежку с реквизитами можно скачать на свой компьютер (планшет, смартфон) или отправить по электронной почте.
После уплаты консульского сбора квитанцию тоже надо загрузить. Для этого надо нажать "Обычная оплата", предварительно указав номер квитанции и дату платежа.
Как получить консульскую справку онлайн – шаг 6 / Изображение krakow.mfa.gov.ua
В конце надо нажать "Отправить обращение", после чего заявление будет направлено консульскому должностному лицу для дальнейшего рассмотрения.
Как получить консульскую справку онлайн – финальный шаг / Изображение krakow.mfa.gov.ua