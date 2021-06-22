Какие проблемы беспокоят водителей в Германии

Существует мнение, что немецкие дороги являются чрезвычайно комфортными для передвижения. Но местные жители не всегда соглашаются с этим утверждением. Пробки, многочисленные ремонтные и строительные работы и большое количество перегруженных фур – это проблемы, которые волнуют водителей в Германии.

В Германии до начала пандемии люди, которые ежедневно использовали автомобиль, проводили в пробках примерно 120 часов в год, то есть 5 полных дней. Это связано с авариями и с бесконечными ремонтами дорог. Только до 2025 году в Германии запланировано более 100 крупных строительных проектов.

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Что не так с немецкими дорогами

Дорожная инфраструктура в Германии очень устарела. Есть поврежденные трассы и мосты, которые разваливаются. Лишь в 2021 году содержание сети автомобильных дорог обойдется немцам в 4,5 миллиарда евро.

На трафик сейчас существенно влияют грузовые перевозки. Тяжелые фуры не только вызывают заторы, но и портят дороги. Ось одного грузовика наносит автобану примерно такой вред, как тысячи осей легковых авто. К тому же они выделяют большое количество углекислого газа, что негативно влияет на окружающую среду. Недостаточно экологическими являются и инновационные смеси, используемые для лучшего покрытия дорог.

Для избежания этой проблемы некоторые европейские страны большее количество товаров перевозят по железной дороге. Например, в Швейцарии сейчас обсуждается возможность доставки грузов в города без помощи фур и грузовых поездов. Речь идет о подземной системе тоннелей. Но это сложный и длительный процесс.

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