Названы лучшие города мира для жизни и туризма: лидер уже 9-й год подряд неизменен
Источник:Resonance Consultancy
В некоторых городах удобство для туристов не всегда совпадает с комфортом для жителей. Однако есть города, которые достигли баланса между обслуживанием туристов и удовлетворением потребностей местных жителей.
Так, компания Resonance Consultancy составила список из 100 городов мира, которые лучше всего подходят для жизни и туризма. Возглавила рейтинг столица Великобритании – Лондон.
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Лондон уже девятый раз подряд лидирует, в частности, в подкатегориях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins и Tripadvisor Reviews.
Лондон сумел восстановить после пандемии COVID и Брекзита объемы по всем основным показателям, в частности пассажирских перевозок внутри города, количества бронирований в отелях, покупок новой недвижимости, посещения достопримечательностей и т.д,
– отмечают эксперты.
В то же время в городе есть хорошие возможности для открытия бизнеса, обучения и поиска работы. Но Лондон – не единственный город, который идеально подходит для туризма и жизни.
10 лучших городов мира для жизни и туризма
- Лондон, Великобритания,
- Париж, Франция,
- Нью-Йорк, США,
- Токио, Япония,
- Сингапур,
- Дубай, ОАЭ,
- Сан-Франциско, США,
- Барселона, Испания,
- Амстердам, Нидерланды,
- Сеул, Южная Корея.
Сингапур занял 5 место среди лучших городов для жизни и туризма / Фото Unsplash
Напомним, ранее GuruWalk – сервис по организации пешеходных туров, составил рейтинг городов, самых комфортных для пеших прогулок. Чтобы выделить первую "десятку", использовали данные о поиске и бронировании для 800 городов (более 100 стран мира).