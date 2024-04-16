Названы лучшие города мира для жизни и туризма: лидер уже 9-й год подряд неизменен

В некоторых городах удобство для туристов не всегда совпадает с комфортом для жителей. Однако есть города, которые достигли баланса между обслуживанием туристов и удовлетворением потребностей местных жителей.

Так, компания Resonance Consultancy составила список из 100 городов мира, которые лучше всего подходят для жизни и туризма. Возглавила рейтинг столица Великобритании – Лондон.

Читайте также Досталось и Лувру: какие мировые локации признали самыми переоцененными

Лондон уже девятый раз подряд лидирует, в частности, в подкатегориях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins и Tripadvisor Reviews.

Лондон сумел восстановить после пандемии COVID и Брекзита объемы по всем основным показателям, в частности пассажирских перевозок внутри города, количества бронирований в отелях, покупок новой недвижимости, посещения достопримечательностей и т.д,

– отмечают эксперты.

В то же время в городе есть хорошие возможности для открытия бизнеса, обучения и поиска работы. Но Лондон – не единственный город, который идеально подходит для туризма и жизни.

10 лучших городов мира для жизни и туризма

Лондон, Великобритания, Париж, Франция, Нью-Йорк, США, Токио, Япония, Сингапур, Дубай, ОАЭ, Сан-Франциско, США, Барселона, Испания, Амстердам, Нидерланды, Сеул, Южная Корея.

Сингапур занял 5 место среди лучших городов для жизни и туризма / Фото Unsplash

Напомним, ранее GuruWalk – сервис по организации пешеходных туров, составил рейтинг городов, самых комфортных для пеших прогулок. Чтобы выделить первую "десятку", использовали данные о поиске и бронировании для 800 городов (более 100 стран мира).