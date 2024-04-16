Названы лучшие города мира для жизни и туризма: лидер уже 9-й год подряд неизменен

16 апреля 2024, 18:20
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Источник:

Resonance Consultancy

В некоторых городах удобство для туристов не всегда совпадает с комфортом для жителей. Однако есть города, которые достигли баланса между обслуживанием туристов и удовлетворением потребностей местных жителей.

Так, компания Resonance Consultancy составила список из 100 городов мира, которые лучше всего подходят для жизни и туризма. Возглавила рейтинг столица Великобритании – Лондон.

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Лондон уже девятый раз подряд лидирует, в частности, в подкатегориях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins и Tripadvisor Reviews.

Лондон сумел восстановить после пандемии COVID и Брекзита объемы по всем основным показателям, в частности пассажирских перевозок внутри города, количества бронирований в отелях, покупок новой недвижимости, посещения достопримечательностей и т.д,
– отмечают эксперты.

В то же время в городе есть хорошие возможности для открытия бизнеса, обучения и поиска работы. Но Лондон – не единственный город, который идеально подходит для туризма и жизни.

10 лучших городов мира для жизни и туризма

  1. Лондон, Великобритания,
  2. Париж, Франция,
  3. Нью-Йорк, США,
  4. Токио, Япония,
  5. Сингапур,
  6. Дубай, ОАЭ,
  7. Сан-Франциско, США,
  8. Барселона, Испания,
  9. Амстердам, Нидерланды,
  10. Сеул, Южная Корея.

Сингапур занял 5 место среди лучших городов для жизни и туризма / Фото Unsplash

Напомним, ранее GuruWalk – сервис по организации пешеходных туров, составил рейтинг городов, самых комфортных для пеших прогулок. Чтобы выделить первую "десятку", использовали данные о поиске и бронировании для 800 городов (более 100 стран мира).

Автор: Марта Касіянчук