Количество вакансий для украинцев в странах ЕС резко возросло

Миллионы украинцев после 24 февраля 2022 года нашли приют на территории стран ЕС. Согласно правилам временной защиты, беженцы могут свободно трудоустраиваться там. Отмечается, что по состоянию на весну 2024 года количество вакансий возросло.

Маргарита Нестеренко – руководительница международной рекрутации Миграционной платформы EWL – рассказала, что сейчас вакансий для украинцев становится больше. Все потому, что в странах ЕС начинаются сезонные работы. К слову, Польша уже остро почувствовала дефицит кадров.

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Где больше всего вакансий в ЕС

Отмечают, что больше всего вакансий открывают в странах Восточной Европы. В то же время во многих странах для того, чтобы занять желаемую должность, необходимо знать язык. Говорится об уровне B2, C1. По словам Нестеренко, язык – базовая потребность для людей, которые хотят реализоваться в ЕС.

Часто украинцы, в частности, высококвалифицированные, идут работать на простую физическую работу, чтобы иметь доход и изучать язык. После освоения местного языка они могут претендовать на работу по специальности или занимать менеджерские должности,

– говорится в сообщении.

Больше всего вакансий для украинцев предлагают: