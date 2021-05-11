Ослабить карантин в Чехии решили из-за оптимистичных прогнозов относительно пандемии. Впрочем, правительство предупреждает о том, что процесс отмены ограничений могут приостановить, если количество зафиксированных случаев COVID-19 будет расти. 

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Образовательные учреждения

С понедельника, 17 мая, все ученики младшей школы смогут учиться без необходимости соблюдения правил ротации.

С 24 мая в обычном режиме начнут учиться ученики старших классов школ и гимназий, если ситуация с коронавируса до сих пор не будет вызывать большого беспокойства. 

Снятие карантина в Чехии касается школ / Фото Unsplash

Культурные мероприятия

Кабинет министров также постановил, что с 17 мая будет разрешено проведение культурных мероприятий. Но пока их можно устраивать только под открытым небом. Максимальное разрешенное количество посетителей  700 человек.

По словам главы Министерства культуры Заоралек, гражданам, однако, придется ради этого соблюдать строгие меры гигиены, сделать тестирование на коронавирус и носить респираторы.

Культурные мероприятия внутри помещений все еще под запретом. Но при сохранении благоприятной эпидемической ситуации, по прогнозам господина Заоралека, с понедельника, 24 мая, можно будет проводить художественные мероприятия и в закрытых залах с участием не более 500 зрителей.

С 17 мая в Чехии позволят проводить культурные мероприятия под открытым небом / Фото Unsplash

Заведения питания и размещения

С 17 мая откроются террасы кафе и ресторанов. Об этом после заседание правительства объявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Он заявил, что учреждениям позволять обслуживать посетителей на открытых террас при условии, что гости будут показывать негативные результаты ПЦР-тестов, тестов на антиген или документы, что подтверждают полную вакцинацию от COVID-19. При этом за одним столом могут сидеть не  более четырех лиц, если только они не являются членами одной семьи.

В Чехии с 17 мая откроются террасы ресторанов / Фото Unsplash