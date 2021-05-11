Ослабить карантин в Чехии решили из-за оптимистичных прогнозов относительно пандемии. Впрочем, правительство предупреждает о том, что процесс отмены ограничений могут приостановить, если количество зафиксированных случаев COVID-19 будет расти.

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Образовательные учреждения

С понедельника, 17 мая , все ученики младшей школы смогут учиться без необходимости соблюдения правил ротации .

С 24 мая в обычном режиме начнут учиться ученики старших классов школ и гимназий , если ситуация с коронавируса до сих пор не будет вызывать большого беспокойства.

Снятие карантина в Чехии касается школ / Фото Unsplash

Культурные мероприятия

Кабинет министров также постановил, что с 17 мая будет разрешено проведение культурных мероприятий . Но пока их можно устраивать только под открытым небом. Максимальное разрешенное количество посетителей – 700 человек .

По словам главы Министерства культуры Заоралек , гражданам, однако, придется ради этого соблюдать строгие меры гигиены, сделать тестирование на коронавирус и носить респираторы.

Культурные мероприятия внутри помещений все еще под запретом. Но при сохранении благоприятной эпидемической ситуации, по прогнозам господина Заоралека, с понедельника, 24 мая , можно будет проводить художественные мероприятия и в закрытых залах с участием не более 500 зрителей.

Напомним, что 10 мая 2021 года в Чехии было подтверждено 387 новых случаев заражения. Новых смертей – 44. Выздоровели – 5490 человек.

С 17 мая в Чехии позволят проводить культурные мероприятия под открытым небом / Фото Unsplash

Заведения питания и размещения

С 17 мая откроются террасы кафе и ресторанов. Об этом после заседание правительства объявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Он заявил, что учреждениям позволять обслуживать посетителей на открытых террас при условии, что гости будут показывать негативные результаты ПЦР-тестов, тестов на антиген или документы, что подтверждают полную вакцинацию от COVID-19. При этом за одним столом могут сидеть не более четырех лиц, если только они не являются членами одной семьи.

Карел Гавличек также добавил, что гостиницы и гостевые дома могли бы открыться в стране с 24 мая. Но это решение еще не утвержденно окончательно. Министр обязался представить правительству предложение о возможности открытия гостиниц без ограничения пропускной способности через неделю.