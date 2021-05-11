Ослабить карантин в Чехии решили из-за оптимистичных прогнозов относительно пандемии. Впрочем, правительство предупреждает о том, что процесс отмены ограничений могут приостановить, если количество зафиксированных случаев COVID-19 будет расти.
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Образовательные учреждения
С понедельника, 17 мая, все ученики младшей школы смогут учиться без необходимости соблюдения правил ротации.
С 24 мая в обычном режиме начнут учиться ученики старших классов школ и гимназий, если ситуация с коронавируса до сих пор не будет вызывать большого беспокойства.
Снятие карантина в Чехии касается школ / Фото Unsplash
Культурные мероприятия
Кабинет министров также постановил, что с 17 мая будет разрешено проведение культурных мероприятий. Но пока их можно устраивать только под открытым небом. Максимальное разрешенное количество посетителей – 700 человек.
По словам главы Министерства культуры Заоралек, гражданам, однако, придется ради этого соблюдать строгие меры гигиены, сделать тестирование на коронавирус и носить респираторы.
Культурные мероприятия внутри помещений все еще под запретом. Но при сохранении благоприятной эпидемической ситуации, по прогнозам господина Заоралека, с понедельника, 24 мая, можно будет проводить художественные мероприятия и в закрытых залах с участием не более 500 зрителей.
С 17 мая в Чехии позволят проводить культурные мероприятия под открытым небом / Фото Unsplash
Заведения питания и размещения
С 17 мая откроются террасы кафе и ресторанов. Об этом после заседание правительства объявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Он заявил, что учреждениям позволять обслуживать посетителей на открытых террас при условии, что гости будут показывать негативные результаты ПЦР-тестов, тестов на антиген или документы, что подтверждают полную вакцинацию от COVID-19. При этом за одним столом могут сидеть не более четырех лиц, если только они не являются членами одной семьи.
В Чехии с 17 мая откроются террасы ресторанов / Фото Unsplash