Денежные выплаты предусмотрены в частности в случае закрытия или ограничения работы яслей, садиков, школ, отдельных классов и детских клубов в связи с пандемией COVID-19.

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Детали государственной выплаты

Ежемесячное пособие на уход в связи с пандемией и на общих правилах в Польше составляет 80% от зарплаты. Оно предоставляется следующим категориям родителей:

имеющим детей до 8 лет;

опекунам детей до 16 лет;

имеющим инвалидность;

имеющим детей до 18 лет, которым выдано свидетельство о тяжелой или средней форме инвалидности;

которые имеют сертификаты о специальном образовании.

На выплату могут претендовать также родители, имеющие совершеннолетних детей с инвалидностью, и которые увольняются с работы из-за крайней необходимости ухода за ребенком.

Пособие начисляется за каждый день, в который предоставляется уход, в том числе за выходные и праздничные дни.

Напомним, что в Польше ученики 1 – 3 классов вернулись за парты еще 4 мая. Школьники 4 – 8 классов все еще учатся дистанционно, однако с 17 апреля предусмотрен переход к гибридному образовательному процессу.