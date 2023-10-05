В одной из стран Европы рекордно снизилась поддержка Украины: результаты опроса

В Эстонии наблюдается значительный спад поддержки украинцев. Только 60% населения страны считают правильным принимать беженцев. Это самый низкий уровень солидарности с Украиной среди эстонского общества за все время полномасштабного вторжения.

В сентябре 2023 только 60% эстонцев выразили поддержку украинским беженцам и заявили, что государство должно их принимать. Этот опрос провела компания Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии Эстонии.

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Поддержка Эстонии угасает

Такого низкого уровня поддержки украинцев в Эстонии не было с февраля 2022 года. К примеру, в первом полугодии 2023 года помощь беженцам одобряли от 74% до 82% опрошенных эстонцев. В сентябре эта цифра снизилась до 66%.

Среди представителей других национальностей в Эстонии поддержка украинцев была на уровне 48 – 56% в первой половине текущего года. Теперь она снизилась до 46%.

Треть респондентов (33%) высказалась против приема беженцев из Украины, а еще 10% не имеют собственного мнения на этот счет. Среди опрошенных, которые испытывают финансовые трудности, поддержку украинцам в Эстонии выразили 42%, в то время как среди тех, у кого нет материальных проблем, дружелюбными оказались 66% эстонцев.

В мае также проводили подобный опрос. Тогда 73% граждан соглашались, что Эстония должна оказывать помощь и предоставлять убежище украинцам.

Компания Turu-uuringute опросила людей с 7 по 12 сентября 2023 года. Участие в исследовании приняли 1 510 человек по всей территории Эстонии. Респондентами были люди, которым исполнилось минимум 15 лет.

Отношение к украинцам в Польше меняется

Отношение поляков к украинским беженцам также постепенно ухудшается. Об этом свидетельствуют результаты опроса Personnel Service.

За последний год каждый четвертый поляк изменил свое мнение об украинцах в негативную сторону. Чаще такой ответ давали молодые респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

Социологи уточнили у граждан Польши, почему именно они начали не так благосклонно относиться к украинцам. Большинство (67%) ответили, что у беженцев из Украины слишком высокие требования к помощи Польши. Еще 36% опрошенных считают, что поддержка оказывается слишком долго. А 14% опасаются, что их страна рискует пойти на конфликт с Россией, ведь много помогает Украине.