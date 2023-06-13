В Испании запретят авиарейсы на короткие расстояния: в чем причина

Испания может стать следующей европейской страной, которая прекратит короткомагистральные рейсы в рамках усилий по борьбе с изменением климата. Накануне это, кстати, уже сделали во Франции.

В Испании собираются запретить короткие авиарейсы

Власти Испании уже обнародовали планы принять подобные меры после того, как Повестка дня премьер-министра Испании до 2050 года, представленная около 2 лет назад, состояла из подобных мер.

Читайте также Ryanair запустит новые рейсы из Албании: куда можно будет улететь

Согласно отчету Murcia Today, исследование показало, что авиаперелеты в Испании создают вдвое больший углеродный след, чем высокоскоростные поезда.

Ограничения планируют ввести только на маршруты, которые можно преодолеть за 2,5 часа (или меньше). Среди таких, например, Мадрид – Барселона. Это позволит вдвое сократить количество выбросов, которых в Испании от авиасообщения в прошлом году было около 54 000 тонн.

Не все поддерживают эту идею. К примеру, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш назвал такую идею абсурдной. На основе отчета информационного агентства EEF Уолш сказал, что это не имеет никакой цели.

Однако окончательное решение остается за испанскими властями. В настоящее время проект обсуждают в правительстве.

В исследовании также подчеркивается, что отмена рейсов на короткие расстояния до 500 километров в европейских странах значительно снизит авиационные выбросы, на которые приходится в общей сложности 6% выбросов парниковых газов.

Какая столица станет первым городом без выбросов уже в 2030 году

Осло – столица Норвегии – стремится стать первым городом с нулевыми выбросами в мире. Власти максимально усилили усилия для достижения амбициозной цели – нулевые выбросы уже к 2030 году.

В Осло электричество и отопление уже давно покрываются путём гидроэнергетики. Наибольшие выбросы в городе остаются из-за транспорта и нефтяной промышленности. Именно на этих категориях и сосредоточились местные власти.