О борще, дерунах и писанках: в Японии сняли передачу на украинскую тематику

Японское телевидение Tokyo MX сняло передачу об Украине. В эфире она появится 21 августа.

Также видео будет доступно для просмотра на ютубе. Об этом сообщила второй секретарь Посольства Украины в Японии Виолетта Удовик.

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О чем телепередача

В рамках передачи будут рассказывать об истории и культуре Украины. Во время съемок герои расписывали писанки, готовили украинские национальные блюда (деруны и борщ) и узвар. В конце происходило выступление Екатерины Гудзий, которая сыграла на бандуре.

Виолетта Удовик отметила, что так происходит активное продвижение положительного имиджа Украины в Японии. Она призвала присоединиться всех желающих к поискам точек соприкосновения между двумя странами.

В Японии сняли телепередачу об Украине / Фото фейсбук Виолетты Удовик

В Японии сняли телепередачу об Украине / Фото фейсбук Виолетты Удовик

В Японии сняли телепередачу об Украине / Фото фейсбук Виолетты Удовик

В Японии сняли телепередачу об Украине / Фото фейсбук Виолетты Удовик