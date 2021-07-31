Как открыть ФЛП в Польше: требования к украинцам
31 июля 2021 , 15:11Читати новину українською
Источник:24 канал
Граждане стран Европейского Союза могут становиться предпринимателями в Польше без дополнительных требований. Иностранцы из других стран также имеют право открыть ФЛП, но только при определенных условиях.
Зарегистрировать бизнес-деятельность как физическое лицо-предприниматель (Indywidualna działalność gospodarcza) в Польше, на самом деле, довольно просто. Это можно сделать в режиме онлайн, однако гражданам Украины для этого нужно соответствовать определенным категориям.
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Что нужно украинцам, чтобы стать ФЛП в Польше:
- иметь карту постоянного побыта (разрешение на постоянное место жительства в Польше);
- статус постоянного резидента одной из стран Европейского Союза;
- разрешение на временное проживание в Польше с целью воссоединения семьи или обучения;
- иметь статус беженца;
- вид на жительство в связи с регистрацией брака с гражданином Польши;
- вид на жительство с целью ведения хозяйственной деятельности, выданный на основании записи в CEIDG;
- иметь карту поляка;
- быть законным мужем или женой граждан одной из стран Европейского Союза.
Напомним, что перенести действующее предприятие из Украины в Польшу или открыть новое в IT-сфере украинцы могут по упрощенной процедуре благодаря программе Business Harbour.