Как открыть ФЛП в Польше: требования к украинцам

Граждане стран Европейского Союза могут становиться предпринимателями в Польше без дополнительных требований. Иностранцы из других стран также имеют право открыть ФЛП, но только при определенных условиях.

Зарегистрировать бизнес-деятельность как физическое лицо-предприниматель (Indywidualna działalność gospodarcza) в Польше, на самом деле, довольно просто. Это можно сделать в режиме онлайн, однако гражданам Украины для этого нужно соответствовать определенным категориям.

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Что нужно украинцам, чтобы стать ФЛП в Польше:

иметь карту постоянного побыта (разрешение на постоянное место жительства в Польше);

статус постоянного резидента одной из стран Европейского Союза;

разрешение на временное проживание в Польше с целью воссоединения семьи или обучения;

иметь статус беженца;

вид на жительство в связи с регистрацией брака с гражданином Польши;

вид на жительство с целью ведения хозяйственной деятельности, выданный на основании записи в CEIDG;

иметь карту поляка;

быть законным мужем или женой граждан одной из стран Европейского Союза.

Напомним, что перенести действующее предприятие из Украины в Польшу или открыть новое в IT-сфере украинцы могут по упрощенной процедуре благодаря программе Business Harbour.