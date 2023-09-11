Фонтаны лавы: на Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов мира

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Он проявляет активность уже в третий раз за этот год. Поднимаются фонтаны лавы, но для людей значительной угрозы нет.

Килауэа проснулся еще в воскресенье днем. Этому предшествовал период сильной сейсмичности, сообщает Геологическая служба США. Как выглядит извержение одного из активнейших вулканов на планете – далее в материале.

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Самый активный вулкан на Гавайях

Гавайское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями опубликовало в соцсети Х (бывший Twitter), что извержение серьезно не угрожает людям. Однако вулканические частицы и газы могут вредить дыханию местных жителей. Также вулканический смог может переноситься ветром на большие расстояния.

Изображения с вебкамер показывают трещины в основе кратера вулкана, создающие потоки лавы.

Эксперты предполагают, что извержение в этот раз будет продолжаться недолго. И надеются, что оно не будет похоже на то, которое произошло в 2018 году. Тогда эта катастрофа сопровождалась десятками тысяч малых землетрясений. Было разрушено более 700 домов.

– самый молодой и активный и на Гавайях. Он находится в закрытой зоне национального парка Гавайских вулканов. В последний раз Килауэа просыпался в июне этого года.