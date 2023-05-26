Единый билет из Праги в украинские города: без забот о пересадках
Источник:zdopravy.cz
Чехия вводит единый билет из Праги в Харьков, Полтаву, Запорожье и Днепр. Теперь пассажирам не нужно переживать из-за пересадок и стыковок.
Как работает единый билет
Чешская железнодорожная компания RegioJet договорилась с "Укрзализныцей" о расширении сотрудничества. Покупая единый билет из Праги в Харьков, Полтаву, Запорожье или Днепр, можно не беспокоиться о пересадках между поездами.
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С одним билетом пассажиры могут отправиться ночным поездом из Праги в Пшемысль. И уже там пересесть на поезда "Укрзализныци" вплоть до места назначения в Украине. При этом покупать новый билет не нужно – он действителен и на украинской части маршрута.
Мы расширяем текущее предложение украинских направлений, чтобы включить другие крупные города, расположенные в центральной и восточной части Украины. Пассажиры оценят возможность пользоваться спальными вагонами на протяжении всего путешествия, что обеспечит им комфорт,
– говорит Якуб Свобода, директор железнодорожного транспорта RegioJet.
Сколько стоит единый билет
- Из Праги в Запорожье – 70,9 евро
- Из Праги в Харьков – 69,2 евро
- Из Праги в Днепр – 68 евро
- Из Праги в Полтаву – 65 евро
Чешская компания RegioJet с июня 2022 года запустила ежедневное курсирование ночных поездов из Праги в Пшемысль, с последующей пересадкой на поезд "Укрзализныци" во Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Киев. За первый год работы маршрута Прага-Пшемысль поезда компании перевезли 110 тысяч пассажиров.