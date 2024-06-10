Интересно, что программу уже закрывали. Это произошло в 2017 году. Тогда это решение объяснили тем, что "Золотые визы" не принесли экономике Венгрии никакой реальной пользы. Хотя статистика говорит, что за несколько лет страна получила 1,4 миллиарда евро. Вид на жительство выдали 4794 иностранцам и иностранкам.

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Как получить "Золотую визу"

Получить "Золотую визу" могут граждане страны, которые не входят в ЕС. Тогда они автоматически могут легально проживать на территории Венгрии. Кроме того, владельцы "золотой визы" получают безвизовый въезд во все страны ЕС.

"Золотую визу" могут получить люди, которые:

старше 18 лет;

не имеют проблем с законом;

имеют прозрачные источники дохода.

Стоит заметить, что "золотая виза" – не из дешевых. Чтобы получить, нужно выбрать для себя один из вариантов:

приобрести пая фонда недвижимости минимум за 250 000 евро;

приобрести жилую недвижимость за 500 000 евро;

пожертвовать не менее 1 000 000 евро высшему учебному заведению Венгрии.

Стоит заметить, что в ЕС – не в восторге от такой инициативы. Европейская комиссия критикует идею "Золотых виз".